台南馬沙溝濱海遊憩區 封園解約中

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台南市將軍馬沙溝濱海遊憩區是南市沿海唯一合法海水浴場，2020年整修後重新開放，人氣回流，但接連受疫情、颱風等衝擊，加上沙灘侵蝕嚴重，承租經營業者去年8月封園未再開放，讓清明連假遊客撲空；傳出業者有意退出，雲嘉南濱海國家風景區管理處證實進行解約程序，將整修及重新出租，希望盡速開放。

馬沙溝濱海遊憩區曾是「一見雙雕」藝術季沙雕主場地，每年活動吸引人潮，2018年封閉整修，雲管處斥資逾6000萬修繕建物，設露營、烤肉區，也植栽綠美化，以2年「養灘」休養生息，2020年業者進駐引進水上活動，計畫打造海洋休閒運動渡假中心，結合市府近年舉辦的「將軍吼」音樂祭，帶動人氣。

開始反應不錯，後來遭疫情衝擊，遊客數下滑，去年又接連遭颱風侵襲，沙灘區一片狼籍，木棧道損壞、鋼構鏽蝕，加上海岸退縮，去年8月業者以整修為由閉園至今。觀光署日前統計遊憩地點觀光客，去年前10月僅5400多人，是最冷門景點。

附近居民說，海水浴場每年5月到10月開放使用，業者安排水上活動，有露營區、烤肉區、泳池區等，晚間還放煙火頗熱鬧，後來遇上疫情逐漸沒落，印象中沒開園很久了。

清明兒童連假，將軍漁港觀光漁市出現人潮，嘉義來的陳姓遊客本想到沙灘走走，發現沒開放；業者3月底在臉書公告，門口也掛休園通知，疑被風吹落，現場未看到。雲管處處長許宗民說，園區營運困難，目前正與業者研議解約，近期派員盤整場域及設備狀況，後續採整修與招租同步進行，縮短園區空窗期。