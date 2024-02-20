一地皮毛血水…涉餓死貓狗嘉市女飼主送辦 14隻獲救將公告認養
嘉義市政府建設處日前在網路社群發現網友檢舉，何姓女飼主疑遺棄餓死貓狗，她繳不出房租搬離被房東發現，建設處會同警方到何女世賢路租屋處，搶救9隻狗、5隻貓，發現房間花盆有動物骨骸，髒亂惡臭，依涉嫌違反動保法移送法辦，檢方複訊請回。議員陳家平、王浩譴責涉餓死貓狗行為，動保人士關心14隻獲救貓狗處境，有人想認養。
這起違反動保案件餘波盪漾，議員陳家平說明他獲報協助救援過程；議員王浩譴責自稱愛媽的虐貓狗人士，貓咪屍體遍布公寓，爛到剩下一堆皮毛及血水，現場慘不忍睹。」照片怵目驚心，令人難以想像，這些毛孩們曾經歷了怎樣不人道的對待。
王浩說，媒體披露2個租屋處內藏有合計數十具貓屍。依動保法，動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下徒刑或拘役。王浩呼籲各界譴責踴躍舉發。毛孩無法替自己發聲，難道就該任憑人類擺布？盼檢方嚴查，殘暴行為不只被譴責，違法行為該判刑、決不寬貸。
建設處農林畜牧科長陳怜惠說，何女指稱去年9月承租世賢路租屋處，貓狗來自飼養與親友送的，平時清理屋內環境，花盆骨骸是遭路殺流浪動物帶回埋葬，貓屍病死、狗屍年老體弱死亡，14隻貓狗全數帶回動保園區安置，經獸醫師檢視健康狀態還好，沒入保護依檢方偵辦及行政程序報農業部動保司，擇期公告認養。
類似動保事件，嘉縣家畜所去年底查獲民眾非法繁殖品種貓隻，除處罰鍰外，貓隻全數沒入，昨天開放15隻認養，逾千人登記，避免認養序位認定引爭議，定29日公開直播抽籤。
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