茶改場將改為茶及飲料作物改良場 研發次世代健康茶飲

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
行政院農業委員會茶業改良場昨日喜迎120周年場慶，配合農業部成立將於今年7月轉型為「茶及飲料作物改良場」。記者翁唯真／攝影
行政院農業委員會茶業改良場昨日喜迎120周年場慶，配合農業部成立將於今年7月轉型為「茶及飲料作物改良場」。記者翁唯真／攝影

行政院農業委員會茶業改良場昨日喜迎120周年場慶，本次場慶活動主軸為「台茶薪傳越雙甲、智動科研布新局」推出多項茶業科技新技術，更配合農業部成立將於今年7月轉型為「茶及飲料作物改良場」，將次世代健康茶飲為目標，讓茶及飲料作物朝向多元化蓬勃發展。

茶改場創立於1903年，迄今已有雙甲子的歷史，一直扮演著台灣茶業研發先驅與產業推動的重要角色，是全台唯一茶產業研究的專責機構。

今年度配合農業部成立，7月茶改場將轉型為「茶及飲料作物改良場」，農委會主委陳吉仲表示，茶、咖啡及所有飲料作物都是該場管轄範圍，將挹注經費興辦茶區灌溉工程、農機具補助加碼及擴大國內外茶葉行銷活動。

茶改場說，台灣茶產業於極端氣候、農業勞動力下降、消費族群偏好轉變及國人對品質及安全需求增加等多重因素影響下亟需轉型，未來在科技研發與產業輔導面向上，將導向健康、安全及快速即飲「次世代健康茶飲」為目標，讓茶及飲料作物朝向多元化蓬勃發展，為茶改場開啟下個百年盛世奠基。

農業部 茶葉

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