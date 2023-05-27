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侯友宜細數治安四大民怨　犯罪集團多是年輕人「簡直國難」

聯合報／ 記者王勇超徐白櫻王昭月／高雄即時報導
侯友宜細數民進黨執政七年來，治安上有四大民怨。記者王勇超／攝影
侯友宜細數民進黨執政七年來，治安上有四大民怨。記者王勇超／攝影

侯友宜今晚在「董事長開講粉絲」見面會，細數民進黨執政七年來的四大治安民怨，並痛批目前的詐騙集團結合暴力槍枝與毒品，犯罪集團成員很多是年輕人，「這簡直就是國難！」

侯友宜說，當年陳水扁當總統推動菁英入黨，後來民進黨也曾邀請他回故鄉嘉義等地方選舉，但他都沒有參加，因為他心中只有一種觀念，國家第一，行政中立，才能全心全意，守護人民的安全。

侯友宜回憶，當警大校長時，要蓋新的大樓與設施，當年馬英九總統二話不說就支持，當年蓋的3棟大樓，培養出很多警官，所以他都抱著感恩的心情，感謝馬總統，感謝陳水扁總統的照顧，讓他能替國家培養出更多的警察，為治安奉獻。

侯友宜說，他看現在治安，會感到汗顏，中央部會大家都用政治的方式來看專業，民進黨執政這七年，治安有四大民怨：只有我沒槍、大家都被騙、青少年被利用來犯罪、政黨的黑金，看到政治人物與槍擊案、詐騙案有關係，「你叫警察怎麼做！」

侯友宜說，現在的詐騙集團，不是以前詐騙而已，分工很專業，要怎麼斷阻金流的查察，結合暴力、槍枝、毒品去犯罪，已是新型態犯罪，尤其這些犯罪集團很多都是年輕人，這簡直就是國難。

詐騙集團 侯友宜 民進黨

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