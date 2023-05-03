國內跳島遊旅熱 麗娜輪「台南澎湖航線」今天重新起航

推動國內跳島旅遊風潮，台南市政府與東聯航運公司攜手合作重啟台南安平直航澎湖馬公航線，今天在安平港碼頭辦理開航活動，台南市長黃偉哲、交通部航港局副局長陳賓權出席致意，市議員李啟維、陳皇宇、蔡筱薇也到場。市府準備農特產「鹽水帥哥番茄果乾」贈送給搭乘首航的旅客，慶祝南台灣重啟這條「藍色公路」。

市長黃偉哲表示，很高興麗娜輪「台南-澎湖航線」再次起航，這航線每周三、五、日固定航行於台南及澎湖兩地間，航行平穩，又離市中心很近，因此，從台南出發到澎湖觀光或是澎湖民眾來本島，從航行效益、交通及觀光產業的考量，不論是南漂、北漂的民眾及旅客，從台南安平搭乘麗娜輪出發到澎湖都是最好的選擇。

尤其旅遊旺季即將到來，暑假及畢業旅行搭乘麗娜輪都很便利，不僅可以飽覽海上風光，更可暢遊澎湖及台南，很適合公司機關及個人旅遊之需求，歡迎大家有機會來搭乘麗娜輪。

此外，配合麗娜輪船班，台南市府規畫6條不同主題遊程路線供遊客參考，包含美學城市熱點之旅(文創主題)、漁鹽海味豐彩之旅(西濱主題)、百年老城日式漫遊(日式主題)、古城宗教美食巷弄之旅、十鼓X奇美親子線、建築打卡熱點等，歡迎各地遊客先來台南遊，住一晚，次日再搭乘麗娜輪，來一場兩日雙城的跳島之旅。

麗娜輪復航，航班維持每周三、五、日往返於台南安平與澎湖馬公之間，每周三、五開航時間為安平港上午9點整，馬公港下午4點30分，每周日則調整為安平港下午2點30分、馬公港晚間8點整(航班時間以船公司官網公告為準)。麗娜輪航班資訊及配合旅行社名單可查詢https://www.ardtravel.com/index.aspx。