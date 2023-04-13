快訊

打火弟兄未闔眼！台東深夜至清晨2起火警 1人葬身火窟、9間房屋燒毀

稱歐洲不該捲入台海衝突挨轟 馬克宏改口喊：支持台灣「維持現狀」

早晨財經速解讀／Fed會議紀要預告衰退 CPI 5%低於預期 升息將結束？

蛋價漲太多 嘉義萬丹紅豆餅公明店4月底熄燈 客人遺憾：好滋味消失

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市區經營13年的萬丹紅豆餅公明店，吳姓老闆日前貼公告，做到4月底退休不做了，消息傳出，讓客人感到可惜。圖／取自社群嘉義綠豆大小事
嘉義市區經營13年的萬丹紅豆餅公明店，吳姓老闆日前貼公告，做到4月底退休不做了，消息傳出，讓客人感到可惜。圖／取自社群嘉義綠豆大小事

嘉義市區經營13年的萬丹紅豆餅公明店，是許多市民經常光顧的名店，吳姓老闆日前貼公告，做到4月底退休不做了，消息傳出，讓客人感到可惜，臉書社群「嘉義綠豆大小事」，許多網友貼文說，「以後吃不到了，好可惜！」

60歲吳姓老闆銀行離職轉業，經營13年，以弟媳婦加盟的萬丹紅豆餅招牌，自學配方，為何不做了？他說，「太累了，早上6點就要備料，下午開賣到晚上，工時太長，又雞蛋漲太多，增加成本」，紅豆餅雖口味多樣，但仍以紅豆、牛奶口味受歡迎。

他說，去年每個紅豆餅漲到14元，雖今年原物料再漲，他自行吸收成本，回饋客人，退休後希望找到有緣人傳承手藝，他孩子長大工作，沒有經濟負擔，女兒過去讀高中到攤位幫忙，現在就業。

客人說，公明路上萬丹紅豆餅1個14元，買10送1。口味多元，有紅豆、牛奶、山藥地瓜、花生牛奶、芋頭、高麗菜。芋頭滿紮實的芋頭餡，料多實在，花生牛奶也好吃，趁熱吃最美味。

網友得知萬丹紅豆餅公明店將熄燈，紛紛留言：「太可惜了！萬丹紅豆餅實材實料，超好吃，人氣旺」、「足可惜! 真正足好食」、「內餡有質感，真的很可惜」、「沒吃過的可以趕快去嘗嘗」、「覺得這間較市中心，又很好吃，所以才會感到很可惜」、「昨天已出現排隊人潮了喔」、「我女兒同學家長開的，好可惜，高麗菜的我最喜歡吃。」

嘉義市區經營13年的萬丹紅豆餅公明店，吳姓老闆日前貼公告，做到4月底退休不做了，消息傳出，讓客人感到可惜。圖／取自社群嘉義綠豆大小事
嘉義市區經營13年的萬丹紅豆餅公明店，吳姓老闆日前貼公告，做到4月底退休不做了，消息傳出，讓客人感到可惜。圖／取自社群嘉義綠豆大小事

紅豆餅 萬丹

延伸閱讀

高麗菜盛產價跌 企業董事長買七千顆做公益

阿官火鍋嘉義新民店走過18年不敵通膨 30日吹熄燈號

熄燈倒數！新竹高CP值義國料理宣布歇業，網推必點「韓式炸雞」，老饕惋惜：充滿回憶和溫度的餐廳

35年老店「要畢業了」…豐原麻雀屋書局4月底熄燈 業者曝歇業原因

相關新聞

蛋價漲太多 嘉義萬丹紅豆餅公明店4月底熄燈 客人遺憾：好滋味消失

嘉義市區經營13年的萬丹紅豆餅公明店，是許多市民經常光顧的名店，吳姓老闆日前貼公告，做到4月底退休不做了，消息傳出，讓客...

天熱用電好兇...嘉義安裝智慧型電表進度慢惹民怨 台電：持續布建

電費漲，天氣愈來愈熱，台電近年持續布建智慧電表（AMI），連結台電APP應用，成為夏季節電利器，廣受好評，嘉縣市已裝設9...

清朝手工藝植物蓪草紙花讓人驚豔 每件逾萬元吸引民眾購買

嘉嘉市樹木園新建完工啟用的日式建築，上個月舉行「蓪草再現-蓪草紙花」特展，民眾看到蓪草學會老師以手工繁複工序，製作出一朵...

雲林咖啡傳旱災 縣府建請啟動救助

雲林古坑鄉草嶺等地區因久旱未雨，咖啡等作物傳出災情，咖啡果實因水分嚴重不足而有萎縮、發黑情形，副縣長謝淑亞昨與農業改良場...

魚電共生文蛤死亡 採樣找原因

台南北門區養殖業者蔡嘉聰月初引進500萬顆文蛤苗，放養到5個池，卻陸續死亡、幾乎全軍覆沒，損失破百萬元，有養殖同業研判與...

台南公車月票299無限搭 下月上路

台南公共運輸月票規畫完成，市長黃偉哲昨天宣布，每月299元無限搭大台南公車，可望5月上路，之後加碼推出「公車加台鐵399...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦