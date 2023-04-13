蛋價漲太多 嘉義萬丹紅豆餅公明店4月底熄燈 客人遺憾：好滋味消失
嘉義市區經營13年的萬丹紅豆餅公明店，是許多市民經常光顧的名店，吳姓老闆日前貼公告，做到4月底退休不做了，消息傳出，讓客人感到可惜，臉書社群「嘉義綠豆大小事」，許多網友貼文說，「以後吃不到了，好可惜！」
60歲吳姓老闆銀行離職轉業，經營13年，以弟媳婦加盟的萬丹紅豆餅招牌，自學配方，為何不做了？他說，「太累了，早上6點就要備料，下午開賣到晚上，工時太長，又雞蛋漲太多，增加成本」，紅豆餅雖口味多樣，但仍以紅豆、牛奶口味受歡迎。
他說，去年每個紅豆餅漲到14元，雖今年原物料再漲，他自行吸收成本，回饋客人，退休後希望找到有緣人傳承手藝，他孩子長大工作，沒有經濟負擔，女兒過去讀高中到攤位幫忙，現在就業。
客人說，公明路上萬丹紅豆餅1個14元，買10送1。口味多元，有紅豆、牛奶、山藥地瓜、花生牛奶、芋頭、高麗菜。芋頭滿紮實的芋頭餡，料多實在，花生牛奶也好吃，趁熱吃最美味。
網友得知萬丹紅豆餅公明店將熄燈，紛紛留言：「太可惜了！萬丹紅豆餅實材實料，超好吃，人氣旺」、「足可惜! 真正足好食」、「內餡有質感，真的很可惜」、「沒吃過的可以趕快去嘗嘗」、「覺得這間較市中心，又很好吃，所以才會感到很可惜」、「昨天已出現排隊人潮了喔」、「我女兒同學家長開的，好可惜，高麗菜的我最喜歡吃。」
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