阿官火鍋嘉義新民店走過18年不敵通膨 30日吹熄燈號
嘉義知名火鍋連鎖店、阿官火鍋嘉義市新民店，張貼公告5月1日停業，消息傳出，讓老客人不捨，業者說，近幾年經營大環境改變，疫情、通膨、工資原物料高漲，經營出現大變化，不得不跟大家說再見，凡持有阿官新民店消費券可以辦理全額退費。
近年來嘉義鍋物市場競爭激烈，老店新開張的火鍋店林立，老字號的阿官火鍋新民店，位在興業路、經國新城商圈，地點交通便利，受客人歡迎，生意不錯，客人在大門看見員工貼停業公告，感到錯愕。
資深員工對火鍋店即將熄燈感到無奈，配合老闆，老闆會依勞基法處理，面對客人問為何月底熄燈？員工說，公告上寫得很清楚「近幾年經營大環境改變，疫情、通膨、工資原物料高漲」。
阿官火鍋餐飲集團官網介紹：初創於1998年，在台中市精明商圈大隆路開立第一家店，以湯頭及沾醬的獨特性，極致呈現食材的原味與鮮美。高質感的平價美味獲得顧客口碑相傳，經歷歲月的淬礪，通過嚴峻市場考驗，並擁有全國品牌知名度，穩固且屹立不搖。
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