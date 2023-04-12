阿官火鍋嘉義新民店走過18年不敵通膨 30日吹熄燈號

嘉義知名火鍋連鎖店、阿官火鍋嘉義市新民店，張貼公告5月1日停業，消息傳出，讓老客人不捨，業者說，近幾年經營大環境改變，疫情、通膨、工資原物料高漲，經營出現大變化，不得不跟大家說再見，凡持有阿官新民店消費券可以辦理全額退費。

近年來嘉義鍋物市場競爭激烈，老店新開張的火鍋店林立，老字號的阿官火鍋新民店，位在興業路、經國新城商圈，地點交通便利，受客人歡迎，生意不錯，客人在大門看見員工貼停業公告，感到錯愕。

資深員工對火鍋店即將熄燈感到無奈，配合老闆，老闆會依勞基法處理，面對客人問為何月底熄燈？員工說，公告上寫得很清楚「近幾年經營大環境改變，疫情、通膨、工資原物料高漲」。