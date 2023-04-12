影／台南大旱限定版祕境 大地谷絕色只有此時才能前往

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南南化大地谷的入口處相當不明顯，進入才知裡面別有洞天。記者修瑞瑩／攝影
台南南化大地谷的入口處相當不明顯，進入才知裡面別有洞天。記者修瑞瑩／攝影

南部旱象難解，但缺水卻也讓美麗的祕境有機會顯現，台南南化水庫上游因為乾涸河谷曝露，經由龜裂的泥土，可跨越曾文溪支流後崛溪，進入到對岸的「大地谷」，飽覽岩石被水流切穿的壯麗景色，被稱為「台版大峽谷」，由於當地是水資源保護區，平常人跡罕至，到雨季則全部被淹沒在水庫底，是名符其實旱季限定版的超級祕境。

大地谷並非是一般的風景區，即使是靠著google找到附近，沒人帶路、完全沒有指標下，仍然難以入內，但近年因為網路相傳，美景吸引不少人前往探祕，最近更因長期旱象，使得河谷整個露出來，要前往相對容易。

台南人可能記得在南化境內，過去有太陽谷與大地谷兩處美景，政府一度有意開發為遊樂區，但因為地形險峻、偶有落石，加上深潭屢生意外，始終未能開放給一般大眾旅遊，1980年代起陸續興建南化水庫，到1993年正式蓄水淹沒兩處谷地，美景成為絕響，如今太陽谷已沈在水庫裡，大地谷則是每年的枯水季，才有機會經由水庫乾涸的上游進入。

沿著南179公路向南化水庫上游走，到了木瓜坑附近，下切進入庫底，因為今年的旱象嚴重，台南已經超過一年多沒有大雨，庫底的底泥，在太陽曝曬之下，成為灰色龜裂的大地，很難想像是水庫的一部分，而對岸大地谷的入口相當狹小，不仔細找很難發現，進入後別有洞天，峽谷長約150公尺，兩側是高數十公尺的峭壁，谷內亂石雜陳，還有「洞中島」，景色玄妙。原本谷底是一個小瀑布，但缺水讓谷內只剩幾個小水漥，裡面仍有魚兒在等待大雨。

據悉，大地谷因為風景特殊，在水庫興建前常有人前往遊玩，入谷處原本有一處深潭，多年來有20多人掉落死亡，被稱為「死亡之潭」，水庫興建期間，工程單位一度希望能將深潭填平，但當時卻沒有人敢填，原因是「擔心溺死的亡魂出不來找人算帳」，後來在1992年，以炸藥從潭底爆破，才讓深潭消失。

1983年還曾有成大的學生前往遊玩，一名學生因為攀爬峭壁不慎墜落摔死，種種的過往，也讓大地谷這處祕境，多了一些神祕的色彩，從谷外太陽直曬、進入谷內卻陰涼無比，更讓人有一種毛骨悚然的感覺。

由於當地是水資源保護區，依法禁止有任何汙染水源及影響水土保持的行為，包括進入戲水也是禁止的，同時山區的天候不穩，加上落石，前往要特別注意安全。

台南南化水庫因為嚴重乾旱，目前蓄水率剩下3成，岸邊的土壁都顯露出來。記者修瑞瑩／攝影
台南南化水庫因為嚴重乾旱，目前蓄水率剩下3成，岸邊的土壁都顯露出來。記者修瑞瑩／攝影
台南南化水庫因為嚴重乾旱，目前蓄水率剩下3成。記者修瑞瑩／攝影
台南南化水庫因為嚴重乾旱，目前蓄水率剩下3成。記者修瑞瑩／攝影
台南南化大地谷有「台版大峽谷」之稱，風景秀麗。記者修瑞瑩／攝影
台南南化大地谷有「台版大峽谷」之稱，風景秀麗。記者修瑞瑩／攝影
台南南化大地谷的狹谷地形是枯水期限定版的美景。記者修瑞瑩／攝影
台南南化大地谷的狹谷地形是枯水期限定版的美景。記者修瑞瑩／攝影
台南南化大地谷有「台版大峽谷」之稱，風景秀麗。記者修瑞瑩／攝影
台南南化大地谷有「台版大峽谷」之稱，風景秀麗。記者修瑞瑩／攝影
台南南化水庫上游後崛溪河谷因為乾旱而成為灰色龜裂的大地，很難想像是水庫的一部分。記者修瑞瑩／攝影
台南南化水庫上游後崛溪河谷因為乾旱而成為灰色龜裂的大地，很難想像是水庫的一部分。記者修瑞瑩／攝影
台南南化水庫上游後崛溪河谷因為乾旱而成為灰色龜裂的大地，很難想像是水庫的一部分。記者修瑞瑩／攝影
台南南化水庫上游後崛溪河谷因為乾旱而成為灰色龜裂的大地，很難想像是水庫的一部分。記者修瑞瑩／攝影
台南南化大地谷有「台版大峽谷」之稱，風景秀麗。記者修瑞瑩／攝影
台南南化大地谷有「台版大峽谷」之稱，風景秀麗。記者修瑞瑩／攝影
台南南化大地谷內有「洞中島」美景。記者修瑞瑩／攝影
台南南化大地谷內有「洞中島」美景。記者修瑞瑩／攝影

南化水庫 台南 旱象

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