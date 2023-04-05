古坑飄下「四月雪」 油桐花染白荷包山

雲林縣古坑鄉久旱未雨，上月底茶園、竹子先後傳出缺水灌溉可能減產，荷苞山油桐花也開的不好，花況僅1、2成，鄉公所還派人「澆花」，幸好老天眷顧，清明連假前開始陸續降雨，目前花開4成左右，雲林縣府文化觀光處表示，許多花兒含苞待放，只要天氣持續平順，預期4月中旬起盛開，是賞花最佳時機。

古坑荷苞山油桐花前陣子遇到缺水，至3月底時只開花1至2成，稀稀落落的花況，令人擔心今年花期是否會如期到來；文化觀光處科長陳世訓說，大家都很擔心花況不好，鄉公所每天派人去澆灌油桐樹，維持樹木生命力，幸好這幾天山區都有降雨，花況好轉，油桐花現已綻放近4成，「四月雪」漸漸飄落，染白荷苞山公園。

文化觀光處表示，古坑荷苞山桐花公園占地3.5公頃，種植2000多棵桐花樹，民眾可沿環狀桐花步道賞花；今天清明連假最後一天，已有不少「前鋒遊客」一睹白色花朵之姿，接下來1周花況應可綻放6至7成，到4月底都是最佳賞花期。