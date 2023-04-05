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古坑飄下「四月雪」 油桐花染白荷包山

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林古坑荷苞山油桐花一度受缺水影響花況不佳，幸好近日陸續降雨，目前花開4成左右，預期4月中旬起陸續盛開。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑荷苞山油桐花一度受缺水影響花況不佳，幸好近日陸續降雨，目前花開4成左右，預期4月中旬起陸續盛開。記者陳苡葳／攝影

雲林縣古坑鄉久旱未雨，上月底茶園、竹子先後傳出缺水灌溉可能減產，荷苞山油桐花也開的不好，花況僅1、2成，鄉公所還派人「澆花」，幸好老天眷顧，清明連假前開始陸續降雨，目前花開4成左右，雲林縣府文化觀光處表示，許多花兒含苞待放，只要天氣持續平順，預期4月中旬起盛開，是賞花最佳時機。

古坑荷苞山油桐花前陣子遇到缺水，至3月底時只開花1至2成，稀稀落落的花況，令人擔心今年花期是否會如期到來；文化觀光處科長陳世訓說，大家都很擔心花況不好，鄉公所每天派人去澆灌油桐樹，維持樹木生命力，幸好這幾天山區都有降雨，花況好轉，油桐花現已綻放近4成，「四月雪」漸漸飄落，染白荷苞山公園。

文化觀光處表示，古坑荷苞山桐花公園占地3.5公頃，種植2000多棵桐花樹，民眾可沿環狀桐花步道賞花；今天清明連假最後一天，已有不少「前鋒遊客」一睹白色花朵之姿，接下來1周花況應可綻放6至7成，到4月底都是最佳賞花期。

古坑山區今天上午天氣陰涼，有遊客拚湊掉落地面的桐花花朵成一顆愛心，吸引其他人上前拍照留念，還有巧手媽媽自備鐵絲，把桐花花朵編成頭飾戴在頭上，優雅又有氣質，凸顯白桐的美，縣府表示，今年桐花季將在4月15、16日舉行，將結合客家文化推出桐花系列活動及小旅行，詳情可關注古坑鄉公所或慢遊雲林粉絲專頁。

雲林古坑近日降雨，荷苞山油桐花花況好轉，現已綻4成，不少遊客把握最後一天連假假期前往賞花。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑近日降雨，荷苞山油桐花花況好轉，現已綻4成，不少遊客把握最後一天連假假期前往賞花。記者陳苡葳／攝影
巧手遊客自備鐵絲，把掉落地面的白色桐花編成頭飾。記者陳苡葳／攝影
巧手遊客自備鐵絲，把掉落地面的白色桐花編成頭飾。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑荷苞山油桐花含苞待放，預計4月中旬起陸續綻放。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑荷苞山油桐花含苞待放，預計4月中旬起陸續綻放。記者陳苡葳／攝影
掉落地面的白色桐花最常被人排成一顆愛心，療癒又很好拍照。記者陳苡葳／攝影
掉落地面的白色桐花最常被人排成一顆愛心，療癒又很好拍照。記者陳苡葳／攝影

桐花 古坑 賞花

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