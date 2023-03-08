歐陽靖介紹「這樣美食是搬到台南才發現驚人」網友紛點頭：超共鳴

與媽媽藝人譚艾珍一起移居到台南的歐陽靖，經常在臉書上分享對台南美食的心得，往往讓外地人看得口水直流，她今天又在臉書上分享「搬到台南前從不知道好吃的食物」，就是包著花生、淋滿醬料的菜粽，直言自己以前一直覺得「素粽有什麼好吃的？」直到不小心吃上一口才「驚為天人」；而她的發文也引起許多網友共鳴，紛紛表示自己也是到台南吃過菜粽，才知道「簡單中的美味這麼厲害」。

歐陽靖帶著兒子與媽媽一起移居台南，她在發文中表示，剛搬到台南時，孩子剛出生，自己手忙腳亂，好長一段時間都不知道台南美食到底是什麼，「三餐都靠微波食品」，孩子4個月大時找到保母，才有機會喘一口氣，認識台南。

以前覺得早餐吃菜粽，「餡料只有花生的粽子吃起來不會覺得很稀微（台語）嗎？」雖然自己一直很喜歡南部粽偏軟的口感，但一直提不起勁吃菜粽，有一次走進粽子店，不小心跟著其他的客人點了菜粽，「才發現看似簡單的東西，其實一點也不簡單」，「大顆花生仁綿綿鬆鬆…被軟黏的圓糯米包覆著，明明不含油脂卻有渾厚的口感。花生粉、香菜增加了層次，甜醬油膏讓月桃粽葉的獨特香氣更加圓潤」，從此她的味覺與生活都有了新的篇章。

她表示，台南人吃菜粽大家的配料都不太一樣，有人不加香菜、有人不加醬油膏等，但是有一項獨特的醬料「白辣椒醬」，是許多台南人都喜歡的，「白辣椒醬是台南特有的調味料，淺咖啡醬色類似甜醬油膏，但吃起來是不鹹微辣的，不會影響食物本身的口味跟色澤，卻有畫龍點睛的作用」。