水仙花展慶元宵 台南市大觀音亭暨祀典興濟宮好熱鬧
元宵節也是民間祭拜的天官大帝聖誕，台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今起在廟內舉辦「天官賜福、喜慶元宵水仙花展」，展期至2月12日，每天上午10時至下午4時，今天也有祈福法會，興濟宮歡迎各界來參加法會並賞花。
祀典興濟宮表示，水仙花香味濃郁，花色潔白，在清水的環境下即能生長開花，予人極為高雅的感覺，尤其在寒冬時節孕育花苞，初春時綻放，目前正逢春節期間開花，象徵新年報喜，也是迎春吉祥花卉。
大觀音亭暨祀典興濟宮於春節前獲得交陪境台灣府城隍廟贈送一批球莖，於是分送亭宮的信眾和義工們等栽種，因今年過年期間天氣寒冷，水仙花開花期較慢，但越接近元宵，水仙花陸續綻放初蕾，陣陣的香氣撲鼻，正是喜迎元宵來臨；再加上元宵節是民間天官大帝的聖誕，因此水仙花開有「天官賜福」含意，廟方特別廣邀民眾送回來自己栽種的水仙花參展。
雖然種植的民眾並非專業的「綠手指」，但大家各憑巧思，在花器上和花莖上增添喜慶吉祥設計，全家自己動手作的樂趣，拉近親人之間的和諧關係，各盆水仙花各具特色，令觀者讚嘆稱許。
水仙花展於2月5日元宵節起，在亭宮停車場內的會議室展出，展期至12日截止，大觀音亭今天也舉辦祈福法會，由大仙寺師父群帶領誦經團唱誦佛經，歡迎民眾來參加法會並賞花，分享水仙迎春的喜氣。
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