台南陽光普照走春持續燒 初四遊客更勝初三的30萬人次

今天大年初四，台南市各景點、老街、商圈吸引人潮，南市觀旅局統計，昨天30萬人次湧入景點街區，今天人潮更多，市區的國華街、保安路、藍晒圖、正興街一片熱鬧與過年氣氛。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，年假期間雖有冷氣團來襲，但今天台南陽光普照春風徐徐，戶外曬曬太陽立即驅走寒意，遊客出遊興致大增，遊客人潮穿梭在懷舊的巷弄，探尋獨特的古早年味。經統計，大年初三整天有逾30萬人次湧入景區及街區遊玩；安平老街、新化老街及鹽水老街人潮超過6萬人次，月津港燈節有4萬人次，小西門及國華海安商圈街區周邊也有8萬人次遊客。

今天台南依舊豔陽高照，非常適合戶外走春。觀旅局統計，今天上午遊客人潮是連假以來最多的。十鼓文化園區在新春期間也舉辦「2023十鼓節 Ten Drum Festival ∕ 愛旺兔GO」系列活動，有多組氣勢磅礡的打擊團體演出，今天上午有逾1200人次入場，小朋友最愛的頑皮世界野生動物園也有3200人入園參觀。

市區的國華海安商圈、孔廟園區、小西門商圈及南紡購物中心等市區商圈，一早就共有3萬人次；鹽水老街、菁寮老街、新化老街及安平老街也湧入人潮，共有近1.5萬人次。

接下來還有4天假期，可以趕緊抓住春節假期尾巴出門旅遊。觀旅局表示，沿海的北門遊客中心、井子腳鹽田及七股鹽山了解台南特有的曬鹽文化，還能與戴草帽的海賊王一同拍照留念，也可以到山區的六甲落羽松拍攝宛如國外景致的網美照，再到烏山頭水庫住宿遊船欣賞珊瑚台美景，或者到室內的台南美術館及奇美博物館欣賞充滿藝術氣息的各式特展；另外藍晒圖文創園區及小西門也有多場市集延續到年節最後一天，有多組充滿童趣的表演團體與現場的民眾互動，街頭藝人表演更讓小朋友充滿驚喜。

若不願人擠人，白天可以到梅嶺、關子嶺及虎頭埤風景區等郊外景點踏青。下午到鹽水老街、菁寮老街、安平老街或者新化老街等老街區體驗傳統年味、晚上接著參加月津港燈、普濟殿燈會或者龍崎光節空山季，晚上留宿台南感受光之饗宴，吃特色夜間美食當宵夜，第2天到市區覓食小吃填飽肚子再回家。詳細人潮燈號及更多旅遊資訊，可上台南旅遊網( http://www.twtainan.net/ )查詢。