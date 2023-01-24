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台南新增賞鳥好去處 最大滯洪池融入王船意象

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南最大滯洪池安定區蘇厝滯洪池，入口處就能看到當地王船祭的意象。圖／水利局提供
台南最大滯洪池安定區蘇厝滯洪池，入口處就能看到當地王船祭的意象。圖／水利局提供

台南賞鳥又多了一個去處，台南市政府近期完工全台南最大的滯洪池安定「蘇厝滯洪池」，不僅融入當地傳統的「王船祭」與日治時期「丁壩」的文化特色，自然的景觀更吸引眾多野鳥，春節期間不妨前往放鬆身心。

台南市政府水利局表示，考量民眾使用需求，蘇厝滯洪池環湖步道設有兩處的無障礙斜坡道，可連結安定堤防綠堤曼波散步道，方便進入池區三處觀察休憩點及一處棕沙燕觀察解說區，除此之外，水域環境更孕育多樣豐富的生態環境，已成為燕鴴、環頸雉、草鴞等保育鳥類棲地，更是賞鳥人士的好去處。

水利局說明，蘇厝滯洪池南側堤防為安定地區「王船祭(瘟王祭)」重要活動場域，目前堤頂除有綠堤曼波散步道外，也融入王船文化設計船型眺景平台、王船貼石壁畫及王爺祭祀文化解說廊道等相關休憩設施。

其中，船型眺景平台可一覽蘇厝滯洪池優美之自然生態景觀，亦可看到池區內所保留的早期丁壩設施，而王爺祭祀文化解說廊道則結合安定王船祭七大重要記事，讓民眾可透過解說深度了解安定地區王船文化，而傍晚時分的「曾橋夕照」亦是滯洪池不可取代的特色。

水利局提醒，蘇厝滯洪池多為原生場域，請民眾來走春賞鳥同時也要注意周遭環境，標示水深危險或有遮擋處所切勿隨意進入，以保護自身安全。

台南最大滯洪池安定區蘇厝滯洪池，觀景台融入王船的意象。圖／水利局提供
台南最大滯洪池安定區蘇厝滯洪池，觀景台融入王船的意象。圖／水利局提供
台南最大滯洪池安定區蘇厝滯洪池的綠堤曼波散步道。圖／水利局提供
台南最大滯洪池安定區蘇厝滯洪池的綠堤曼波散步道。圖／水利局提供
台南最大滯洪池安定區蘇厝滯洪池，有結合文化意涵的王船貼石壁畫。圖／水利局提供
台南最大滯洪池安定區蘇厝滯洪池，有結合文化意涵的王船貼石壁畫。圖／水利局提供
台南最大滯洪池安定區蘇厝滯洪池，能看到日治時期的水利設施「丁壩」。圖／水利局提供
台南最大滯洪池安定區蘇厝滯洪池，能看到日治時期的水利設施「丁壩」。圖／水利局提供
台南最大滯洪池安定區蘇厝滯洪池生態自然，吸引眾多野鳥。圖／水利局提供
台南最大滯洪池安定區蘇厝滯洪池生態自然，吸引眾多野鳥。圖／水利局提供

滯洪池 王船 台南

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