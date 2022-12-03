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全台最高市集 阿里山遊樂區山林野餐市集熱鬧登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全台最高市集，阿里山遊樂區山林野餐市集熱鬧登場。圖／嘉義林區管理處提供
全台最高市集，阿里山遊樂區山林野餐市集熱鬧登場。圖／嘉義林區管理處提供

冬季是觀賞阿里山國家森林遊樂區，日出、夕陽、雲海、楓紅等美景最佳時期，林務局嘉義林區管理處為讓遊客不僅有五奇美景可觀賞，今明周末假日與「草木森花之市」的「草木」團隊合作，辦理2場「山林野餐市集」，給造訪阿里山朋友帶來驚艷樂趣。

嘉義林管處邀請森林小食、藝術生活等美感品牌進駐阿里山，市集同時也是一場森林美學巡禮，現場還有「Fellows」帶來精彩的吉他演奏，在千歲檜木棧道旁森林木屋之間，讓大家享受森林浴同時，藉由森林與野餐，打造人與森林共處，享受好「食光」的美好感受。

林管處表示，活動地點選在充滿著巨木群散發天然芬多精的「千歲檜」周邊舉辦市集，另在巨木群棧道周邊野餐，讓民眾可以更靠近阿里山土地及森林，當手腳接觸土地，可以讓身上電位平衡，有消除疲勞的效果，來一趟山林野餐市集，讓大地消除負能量，讓芬多精滋養身心，並讓阿里山美景豐富回憶。

阿里山遊樂區今年系列活動主題為「阿里山森林時尚季」，配合春、夏、秋、冬四季特色風景，規畫春日「櫻與音的花藝走秀」、仲夏「森林電影夜」、秋季「黑森林派對」以及冬季「山林野餐市集」四季獨特體驗。

冬季是觀賞阿里山國家森林遊樂區，日出、夕陽、雲海、楓紅等美景最佳時期。圖／嘉義林區管理處提供
冬季是觀賞阿里山國家森林遊樂區，日出、夕陽、雲海、楓紅等美景最佳時期。圖／嘉義林區管理處提供
全台最高市集，阿里山遊樂區山林野餐市集熱鬧登場。圖／嘉義林區管理處提供
全台最高市集，阿里山遊樂區山林野餐市集熱鬧登場。圖／嘉義林區管理處提供
全台最高市集，阿里山遊樂區山林野餐市集熱鬧登場。圖／嘉義林區管理處提供
全台最高市集，阿里山遊樂區山林野餐市集熱鬧登場。圖／嘉義林區管理處提供
全台最高市集，阿里山遊樂區山林野餐市集熱鬧登場。圖／嘉義林區管理處提供
全台最高市集，阿里山遊樂區山林野餐市集熱鬧登場。圖／嘉義林區管理處提供

阿里山 野餐 嘉義

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