8年虧近千萬！北港夏威夷泳池不敵疫情熄燈 業者捐所有水療設施

不堪疫情衝擊，8年虧損近千萬！雲林縣北港鎮唯一民營的夏威夷溫水游泳池即日起熄燈歇業，業者陳炳炎把店內的SPA水療設備，全數捐給北港鎮立游泳池，供北港鎮民使用，讓鎮立泳池設備更完善，享有更舒適的游泳空間。

夏威夷游泳池創建於民國91年，由民間業者投資千餘萬元建造而成，是北港第一座民營游泳池，占地400坪，除有一座25米長的泳池，也附設有各式SPA水療設備、三溫暖、蒸汽室、兒童滑水道、溜滑梯及親子戲水池等，當年是雲林沿海地區設備最現代化的溫水游泳池，每逢夏季人潮多，營業盛況遠勝於設備陽春的北港鎮立游池。

夏威夷負責人也是北港鎮民代表陳炳炎指出，受少子化衝擊及經營成本高影響，8年前原經營者打算歇業，他覺得很可惜，評估後決定接手，幾年經營下來，因少子化學生人數驟減，近幾年又遇疫情嚴重衝擊，每天上門泳客寥寥可數，每月光是水電、人事管理成本十分沈重，平均每月賠約20萬元，幾年下來虧損超過800萬元，只好忍痛歇業。

陳炳炎說，現有的水療設備，包括瀑布式、水廉式沖水及仰躺式的水療按摩椅等，安裝時一套都在上萬元到2、3萬元，拆除丟棄很可惜，因此決定全部送給北港鎮立游泳池，讓鎮民也能享受現代化的SPA水療。