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IKEA落嘉義 台南人集體崩潰 黃偉哲：請拭目以待
台南人敲碗許久昨天卻傳出消息，IKEA確定進駐嘉義展店，已在人力銀行發布徵才訊息，但六都之一的台南網友卻集體崩潰？敲碗IKEA許久卻始終無法如願。台南市長黃偉哲今天說話了，也向IKEA喊話，其實台南比起其他縣市要設IKEA更沒有問題 。
黃偉哲說，宜蘭都有IKEA（這句應是口誤），人口都比台南少，千呼萬喚，還在努力爭取中，大家拭目以待，IKEA是便利生活的指標，歡迎來台南，不管是南科、沙崙、中西區城區或平實營區等新興精華區，都歡迎來看一看，對台南市是有信心，歡迎IKEA來台南。
市議員陳怡珍指出，近幾年來持續督促經發局邀請IKEA來台南拓點，甚至提出東帝士舊址開發計畫、好市多對面腹地等處來評估，但都只聞樓梯響，不見人下來。
去年質詢經濟發展局長陳凱凌他表示，已經北上3次與IKEA台灣區副總裁討論，IKEA也南下多次評估，但是可能因為疫情影響全球展店布局，需要再進一步思考。結果，在疫情逐漸解封的此時，竟然聽見IKEA確定在嘉義開設新分店的消息，實在是晴天霹靂。
陳怡珍要經發局務必努力再努力，千萬不要讓台南人失望。經發局回應IKEA並沒有否決在台南設點，繼續努力爭取。
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