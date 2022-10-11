台南國慶連假旅遊熱點在安平 逾20萬人湧入

國慶連假期間台南各景點、美食商圈都湧入遊客，觀光旅遊局統計，連假3天台南住宿率達到8成以上，其中第2天達到9成5近乎滿房。米奇與好朋友CHILL遊台南活動3天連假吸引逾20萬人，活動迄今累計超過76萬人次，也帶動安平老街等周邊景點人潮與商家生意。

台南市觀光旅遊局表示，統計國慶連假各景點都湧進許多遊客，位居觀光產業龍頭的旅宿業收穫滿滿，連假3天台南住宿率達到8成以上，第2天9成5近乎滿房，顯示台南觀光旅宿市場正蓬勃成長中。

今年國慶連假台南各重點景區的旅客人次較今年中秋連假增加，平均成長逾2成，其中最受青睞的景點在安平，在10月6日起壓軸登場的10公尺巨型米奇、米妮本尊新夥伴加入下，米奇與好朋友CHILL遊台南活動國慶連假就吸引超過20萬人參觀，活動迄今累計逾76萬人次，帶動安平地區像是安平老街、漁人碼頭、大魚的祝福及林默娘公園等周邊景點遊客人潮。

以台南小吃美食著稱的國華海安商圈是旅客路過台南必下交流道補充能量的朝拜聖地，3天也有逾18萬人來訪。台南知名廟宇全台王爺總廟南鯤鯓代天府因三王爺吳府千歲聖誕，吸引全國各地信眾來參拜祝壽，3天有近12萬人次參拜，成為國慶宗教觀光最大熱點。觀旅局持續推動溫泉湯旅下，連續舉辦18年的關子嶺溫泉美食節，已經打響關子嶺溫泉品牌名聲，也在這次國慶連假繳出好成績，關子嶺風景區三天有將近4萬人次到訪。