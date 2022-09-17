台南捷運藍線「11站」位置出爐 網冷眼：蓋好我可買敬老票了

台南捷運第一期藍線規劃進度加速，14日晚間召開環評公開會議，向市民說明內容，綜合規劃預計年底提送交通部審查。昨天臉書專頁「台南式」也貼出了各站名稱，有網友大讚「是用當地習慣的舊地名，值得稱讚」，但多數人還是表示「不知道還要蓋多久」。

臉書專頁「台南式」貼出台南捷運藍線各站位置以及名稱，分別有大橋(B1)、台南高工(B2)、五王(B3)、兵仔市(B4)、平實轉運站(B5)、南紡購物中心(B6)、關帝廳(B7)、崇學國小(B8)、文化中心(B9)、虎尾寮(B10)、仁德轉運站(B11)，表示本週已完成環評說明會，綜合規劃預計年底提送交通部審查。

貼文曝光後至今吸引了六千人按讚，有人誇獎「是用當地習慣的舊地名，值得稱讚」，但多數人則認為「等蓋好，我應該可以買敬老票了」、「有生之年還不知道會不會坐到」、「台南突然想到直轄市剩這裡沒蓋捷運」、「永遠都只看到路線圖，真的會動工嗎？」

台南捷運第一期藍線，路線長度為8.39公里，沿線設置11座高架車站和1座仁德機場，採高架單軌系統，路線自台鐵大橋站沿永康中華路、東區中華東路至文化中心（B1-B7-B9），並由中華東路與東門路口往東至仁德區中山路仁德轉運站(B1-B7-B11)，串聯台鐵大橋站、平實轉運站、仁德轉運站等重要交通節點，完成後除可提供便捷的軌道運輸服務，減輕既有道路交通負荷。