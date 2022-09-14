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秋天老饕最愛大閘蟹 青農斜槓放養梅山下月收成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，斜槓在家鄉嘉義縣山區梅山鄉太和村，今年初和叔叔一起用泉水放養大閘蟹，量少下個月收成。圖／葉宗瑋提供
嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，斜槓在家鄉嘉義縣山區梅山鄉太和村，今年初和叔叔一起用泉水放養大閘蟹，量少下個月收成。圖／葉宗瑋提供

大閘蟹是每年秋天老饕最愛美食，嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，斜槓在家鄉嘉義縣山區梅山鄉太和村放養大閘蟹，結果碰上寒流凍死，又水池圍籬破洞，大批蟹脫逃，蟹池只剩2成，量雖少，但下個月收成大閘蟹的蟹黃蟹膏美味，仍讓人垂涎欲滴。

葉宗瑋過去在大陸專研有機草莓，曾榮獲第7屆世界草莓金牌獎，6年前將大陸技術帶回故鄉，在中埔鄉租地經營真武草莓園，栽培品質優良香水草莓，草莓加值農業生技美容品，現在轉進到台南種草莓，斜槓養大閘蟹。

葉宗瑋說，年初到苗栗買800多隻蟹苗，與叔叔一起用泉水放養在海拔近千公尺太和村，餵食地瓜、南瓜、豆粉等雜食。剛開始生長不錯，一天天長大，結果過年碰上寒流，蟹池大批小蟹死亡，度過寒冬，又因水池圍籬破洞，大批蟹脫逃，只剩2成，預計下月收成。

大閘蟹達人林建村說，他剛開始養不懂方法，對大閘蟹生態習性不了解，存活率低賠錢，後來放養密度減少，水池放置密集孔洞蟹屋，讓蟹兒爬行躲藏，加上用含蛋白質飼料及地瓜南瓜餵養，大閘蟹肥美、蟹黃、蟹膏飽滿，成蟹論兩賣，每兩150元。

他表示，判斷大閘蟹是否成熟，除大小重量，入夜後蟹離岸邊距離是判斷條件，成熟大閘蟹會很靠近岸邊，甚至會離水上岸，靠岸產卵本能驅使其夜晚離開水邊，成熟是直接在岸邊讓你乖乖撿走的」，大閘蟹熟成出貨通常在國慶日前後。

嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，斜槓在家鄉嘉義縣山區梅山鄉太和村，今年初和叔叔一起用泉水放養大閘蟹，量少下個月收成。圖／葉宗瑋提供
嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，斜槓在家鄉嘉義縣山區梅山鄉太和村，今年初和叔叔一起用泉水放養大閘蟹，量少下個月收成。圖／葉宗瑋提供

嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，斜槓在家鄉嘉義縣山區梅山鄉太和村，今年初和叔叔一起用泉水放養大閘蟹，量少下個月收成。圖／葉宗瑋提供
嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，斜槓在家鄉嘉義縣山區梅山鄉太和村，今年初和叔叔一起用泉水放養大閘蟹，量少下個月收成。圖／葉宗瑋提供

嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，斜槓在家鄉嘉義縣山區梅山鄉太和村，今年初和叔叔一起用泉水放養大閘蟹，量少下個月收成。圖／葉宗瑋提供
嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，斜槓在家鄉嘉義縣山區梅山鄉太和村，今年初和叔叔一起用泉水放養大閘蟹，量少下個月收成。圖／葉宗瑋提供

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