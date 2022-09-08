南瀛天文館賞月 名字有「中秋滿月圓」免費參觀

中秋節就是要賞月，南瀛天文館今天表示，連假期間從火箭登月，到最夯「多重宇宙」話題有系列天文活動；只要姓名有「中、秋、滿、月、圓」其中1字，就可憑證免費參觀。

南瀛天文館新聞稿表示，9日至11日的「探月圓宇宙－啊！望了！」中秋連假系列活動，搭配2022台南天文嘉年華主題的多重宇宙主題，推出月球主題闖關遊戲、解謎、主題導覽、套裝行程及天文講座等豐富多元活動。

另外，中秋連假期間只要姓名有「中、秋、滿、月、圓」任1字，可憑證件免費參觀天文展示館；另外全國唯一3D球幕星象劇場第一場次所有票種買1送1。

近期外太空也是熱鬧滾滾，全球首富馬斯克的送人移民火星計畫，以及美國太空總署跨國合作重返月球的「阿提米斯計畫」都如火如荼展開。南瀛天文館也透過VR裝置讓大家體驗如何登陸月亮在上面探險，了解火箭原理並製作水火箭、空氣火箭DIY模擬衝出地球，現場還有各項月球主題闖關等民眾來挑戰，憑有價票還能參加月亮小解謎，完成任務拿小禮物外還有月亮燈可以抽。

另外，「多重宇宙」議題正夯，但大家知道有些行星看得到「多重月亮」嗎？木星跟土星有多少顆衛星？甚至還有衛星可能有生命存在？南瀛天文館表示，10日晚間6時在賽堤廣場有「多采多姿的沐絲」天文講座，介紹其他行星的「月亮」有什麼特別之處。提醒大家快來南瀛天文館參加夜間觀星和天文講座，活動詳情參南瀛天文館網站(http://www.taea.tn.edu.tw)掌握最新消息。