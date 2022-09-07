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中秋米奇與好朋友遊進台南安平碼頭 交通懶人卡看過來

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
米奇與好朋友CHILL遊台南，在安平遊憩碼頭水域及廣場登場。圖／取自台南旅遊粉專
米奇與好朋友CHILL遊台南，在安平遊憩碼頭水域及廣場登場。圖／取自台南旅遊粉專

迪士尼人氣角色米奇與好朋友CHILL遊台南，從9月9日至10月30日，漂游在台南安平遊憩碼頭水域及廣場，台南觀旅局在台南旅遊粉專提前曝光，已有許多民眾搶先拍照，也有不少人揪團中秋連假衝一波，觀旅局提醒目前在還在施工不要太靠近；交通局也公布大眾運輸及停車資訊，避免人車潮湧入塞車。

觀旅局指出，米奇與好朋友們CHILL遊台南，15公尺高的巨萌TsumTsum將現身安平，為期近2個月的活動時間，在台南安平遊憩碼頭與粉絲們見面，還會有迪士尼快閃店以及特別規畫的主題拍照區，讓大家近距離欣賞及拍照打卡，到了夜晚還會有精彩的夜間燈光音樂秀，讓你從早玩到晚！

另在安平遊憩碼頭周邊規畫的「迪士尼主題拍照區域」，包含唐老鴨們玩安平古堡、奇奇蒂蒂在大魚的祝福拍找到，還有米奇米妮在孔廟的可愛模樣，喜歡迪士尼角色的朋友們都可以跟他們拍照！

台南市交通局也公布交通懶人卡，大眾運輸資訊：

●可搭乘高鐵再轉搭公車

由高鐵台南站2號出口1號月台 → H31 → 原住民文化會館站(假日停靠)

●搭乘火車再轉搭公車

台南火車站(北站) → 搭2路→運河博物館站；搭19路 → 原住民文化會館站

台南火車站(南站) → 99路 → 原住民文化會館站

香格里拉飯店站 → 77路 → 原住民文化會館站

●搭乘客運再轉搭公車

台南轉運站→ 99路 → 原住民文化會館站

停車資訊：

約901格汽車位、282格機車位，運河停車場 (159格汽車、62格機車)；運河停3停車場 (121格汽車)；安億停車場 (419格汽車、220格機車) ；港濱歷史公園停車場 (22格汽車)；安平古堡停車場 (43格汽車)；水景停車場 (137格汽車)

米奇與好朋友CHILL遊台南，交通懶人卡。圖／取自台南運轉好交通粉專
米奇與好朋友CHILL遊台南，交通懶人卡。圖／取自台南運轉好交通粉專
米奇與好朋友CHILL遊台南，在安平遊憩碼頭水域及廣場登場。圖／取自台南旅遊粉專
米奇與好朋友CHILL遊台南，在安平遊憩碼頭水域及廣場登場。圖／取自台南旅遊粉專
米奇與好朋友CHILL遊台南，交通懶人卡。圖／取自台南運轉好交通粉專
米奇與好朋友CHILL遊台南，交通懶人卡。圖／取自台南運轉好交通粉專
米奇與好朋友CHILL遊台南，在安平遊憩碼頭水域及廣場登場。圖／取自台南旅遊粉專
米奇與好朋友CHILL遊台南，在安平遊憩碼頭水域及廣場登場。圖／取自台南旅遊粉專
米奇與好朋友CHILL遊台南，在安平遊憩碼頭水域及廣場登場。圖／取自台南旅遊粉專
米奇與好朋友CHILL遊台南，在安平遊憩碼頭水域及廣場登場。圖／取自台南旅遊粉專

台南 停車場 原住民

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