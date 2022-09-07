國慶焰火睽違18年重返嘉義縣 施放時間縮短焰火彈倍增

睽違18年，今年國慶焰火重返嘉義縣，在故宮南院園區外的朴子市仁和段台糖地施放，日前國民黨智庫及縣長參選人王育敏質疑在博物館園區施放違法，要求變更地點，昨天議會特別要求縣府專案報告，做好萬全準備。

文化觀光局長許有仁說，國慶焰火施放地點在故宮南院外朴子市仁和段846地號、故宮大道路分路段，預計施放30分鐘，施放1.5吋至8吋共計2.5萬顆焰火彈，2008年故宮南院外施放地點發生火警，是台糖有蔗葉未清除，現在施放地整地無蔗葉。

許有仁表示，國慶焰火經多次會勘、安全評估、考量風向，籌備會議及會勘超過50次，規劃100公頃活動範圍，預估27萬人容留空間，400攤特色攤位，3處LED螢幕轉播，設置免費停車格及免費接駁；下午2點焰火市集，晚上6點30分暖場表演，晚上8點施放焰火，演出團體50人的台北愛樂管弦樂團。

故宮南院觀景舞台區有無人機群飛表演，縣府規畫10處最佳賞景地點：故宮南院臨水廣場、故宮大道、太子大道、永慶高中、故宮南院北側廣場、嘉義縣府前廣場、故宮南院北側廣場、蒜頭國小、六嘉國中、嘉義高鐵站及嘉己人公園。另推薦山區二尖山、太平雲梯、二延平、小笠原山、半天岩、頂石棹及「你家屋頂」。