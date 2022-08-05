快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南超級周末！ U12少棒賽最後決戰及反毒音樂會登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市反毒音樂會7日登場。周邊道路進行管制。圖／台南市交通局提供
台南市反毒音樂會7日登場。周邊道路進行管制。圖／台南市交通局提供

因疫情趨緩並進入暑假期間，台南已開始出現觀光人潮，且為刺激經濟多項活動也登場，其中U12世界少棒賽將進行最後決賽及周日有反毒音樂會，交通局提醒為因應交通狀況，交通局、警察局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整壅塞路段號誌。

交通局表示，2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」8 月7日在永華市政中心西側廣場舉行「，屆時將管制南島路及東西南榕大道，並於活動期間視現場人潮彈性管制建平路路段(南往北方向)，來往民眾請依現場交通指揮人員指引通行，並減速慢行。欲前往活動的民眾，可在「台南火車站」站位搭乘0左、0右、6路、10路、14路、19路；或在香格里拉」站位搭乘70路、77路。本次活動也提供接駁車，往返於火車站及會場，歡迎大家多多利用。

另「2021年第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽」也將於8月6、7日在台南亞太國際棒球訓練中心進行季軍賽及冠亞軍戰，預估會有大批球迷前往觀賽。交通局長王銘德呼籲，直至周日8月7日為賽事期間，歡迎球迷利用大眾運輸到場觀賽。

外縣市球迷可在高鐵台南站搭台鐵沙崙線至台南火車站轉搭18路公車，或至永康火車站轉搭20路公車，且中華隊比賽場次和總冠軍賽場次，將視情況機動增開班次疏運，散場公車也會服務至22時15分發末班車，建議大家多多使用。

王銘德表示，交通局會在大台南智慧交通中心同時監看本市其他重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略，並適時透過台南市即時交通資訊網、路側資訊可變標誌(CMS)、以及警廣等管道發佈路況導引資訊，以降低主要道路之交通衝擊，紓解壅塞車流。

U12世界少棒賽

延伸閱讀

U12世界盃／陳柏笙3安3打點 期待與美交手挑戰極限

U12世界盃／陳瑞鑫開轟不負眾望 2目標達陣改拚冠軍戰

U12世界盃／換回一體成型棒 中華隊複賽打瘋了

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

相關新聞

大陸禁銷農產 陳吉仲：調節產銷請農民安心

大陸農產進口禁令引起農民恐慌，農委會主委陳吉仲今天應立委劉建國邀請到雲林和農民對話，並開出解決藥方，強調會把損失降至最低...

台南警察均齡41歲 議員指高齡化及警力吃緊令人憂

台南市議員林燕祝今天就警察局業務質詢指出，台南市警察平均年齡為41歲，5到10年後恐會出現斷層問題，而永康分局所受理的案...

台南周末住房率達9成 市府聯合查緝哄抬房價

疫情趨緩，且適逢暑假旺季，近期台南周末住房率已達9成，加上悠遊國旅住宿優惠活動帶動平日住房，全市旅宿業整體表現亮眼。為落...

物價飆農保喪葬津貼卻凍漲 張麗善號召連署提高額度

雲林縣務農人口占縣內總人口數49.7 %，有10萬8000人投保農業保險，不過農民死後申請的喪葬津貼，已30多年未調整，...

交通檢舉新制上路！ 台南110報案爆增15％員警疲於奔命

台南市議員陳怡珍今日在議會質詢中指出，今年5月之後，民眾可檢舉的態樣方式改變，許多案件紛紛改為以打電話報案方式呈現，增加...

嘉義縣推團旅 乘布袋海上巴士賞鱟吃鮮蚵

嘉縣推團體旅遊，邀請遊客到沿海遊玩，除了外傘頂洲耙野生蛤蜊、追和尚蟹，也能乘「布袋海上巴士」搶灘無人島賞4億年活化石鱟、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。