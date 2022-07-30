猛鬼出籠！「亞洲的地獄與幽魂」午夜專場 民眾Cosplay看展

中央社／ 台南30日電
南市美術館2館特展「亞洲的地獄與幽魂」持續展出中，適逢農曆7月到來，特別推出的百鬼漫遊Cosplay午夜專場30日晚間熱鬧登場，一名帥哥打扮成動畫電影「神隱少女」中的妖怪角色「無臉男」亮相。圖／中央社
南市美術館2館特展「亞洲的地獄與幽魂」持續展出中，適逢農曆7月到來，特別推出的百鬼漫遊Cosplay午夜專場30日晚間熱鬧登場，一名帥哥打扮成動畫電影「神隱少女」中的妖怪角色「無臉男」亮相。圖／中央社

昨天農曆7月鬼門開，台南美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」展百鬼漫遊Cosplay午夜專場今晚登場，逾百名角色扮演者化身諸多東方幽魂鬼怪，宛如猛鬼出籠，齊聚南美館。

南美館2館前寬闊廣場今晚顯得不太一樣，諸多東方幽魂鬼怪陸續現身，吸引過路人車目光，原來這些全是角色扮演者的化身，他們齊聚南美館，目的是參加破地獄—「亞洲的地獄與幽魂」百鬼漫遊Cosplay午夜專場，連台南市長黃偉哲也到場湊熱鬧。

今晚不到8時，角色扮演者魚貫走入南美館2館，殭屍、女鬼不少，有些人則扮演知名動漫「鬼滅之刃」的角色，宮崎駿「神隱少女」的無臉男、聊齋志異的寧采臣也都現身了。

奇美醫學中心一名醫師帶著全家到場，每人扮相都不同。還有一名女子裝扮成女鬼，嚇得在旁的侄子緊抱著媽媽，不肯放手；不知情民眾看到館內Cosplay，則不解地說：「這是夏日動漫季嗎」。

這場活動雖是Cosplay東方幽魂鬼怪，但在南美館2館明亮燈光下，恐怖氣氛消逝無影，館方還安排活動，反而變得很快樂。

台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee du quai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，6月25日至10月16日在南美館2館2樓展覽室E-H展出。

這場特展包含日本、泰國與中國的傳奇鬼怪和地獄觀念，因巡迴台灣展出，也增添台灣文化角度，開展後參觀人潮踴躍，在眾人要求下，館方增開Cosplay午夜專場，預定3場，今晚是首場。

南美館人員表示，Cosplay場開設3場，時間都在晚上9時至12時，「破地獄之頭過身就過」在鬼門開隔天7月30日舉行、「破地獄之猛鬼流水席」在中元節隔天8月13日辦理；「破地獄之重回三途川」則在鬼門關隔天8月27日登場。

Cosplay場，必須以組為單位報名，每組2人，以亞洲的幽魂鬼怪為主題，吸血鬼、狼人、活屍等西方猛鬼們先暫離。

農曆7月為俗稱的鬼月，台南市美術館2館特展「亞洲的地獄與幽魂」持續展出，30日特別安排百鬼漫遊Cosplay午夜專場活動，不少參加者打扮成殭屍和白衣女鬼響應參與。圖／中央社 中央社
農曆7月為俗稱的鬼月，台南市美術館2館特展「亞洲的地獄與幽魂」持續展出，30日特別安排百鬼漫遊Cosplay午夜專場活動，不少參加者打扮成殭屍和白衣女鬼響應參與。圖／中央社 中央社

台南市美術館2館特展「亞洲的地獄與幽魂」引爆話題，30日晚間並推出百鬼漫遊Cosplay午夜專場活動，邀請民眾變裝參加，有民眾一家人全都到場，每人扮相都各有特色。圖／中央社 中央社
台南市美術館2館特展「亞洲的地獄與幽魂」引爆話題，30日晚間並推出百鬼漫遊Cosplay午夜專場活動，邀請民眾變裝參加，有民眾一家人全都到場，每人扮相都各有特色。圖／中央社 中央社

美術館 台南

延伸閱讀

農曆七月鬼門開 在消防隊也要「暫時停止呼吸」？

GameBoy還出新作？《失落終點站》500份卡帶開放預購 地獄王子調查末日危機

中職／新竹成右打地獄 中外野灰白高樓問題難解

「雷影忍者」x「修女與魚」兩大迷因同台 FF39創意Cosplay讓直播主Niki都大吃一驚

相關新聞

鬼月來試膽！超狂5大體驗 鬼屋、屍疫戰、面見木乃伊

農曆7月無預警飄來，許多與鬼怪相關的「納涼」體驗活動也應景登場，除了日前台南美術館夯翻的「亞洲的地獄與幽魂」特展掀熱潮，...

文具控看過來！精選全台６間「特色文具店」讓你逛到失心瘋 書寫出自己的溫度

每次走進文具店裡，看見排列整齊、琳瑯滿目的各式文具，總會讓人感到相當療癒，讓人忍不住想帶幾項文具回家，以下整理了6間特色獨具的獨立文具店，剛好到附近旅行時，不妨到店內走走，除了欣賞店內的選品以及陳列之外，也可能會找到適合自己、讓生活更輕鬆的各式文具！

猩球崛起+侏儸紀世界！「2022花蓮富里稻草藝術季」帶你體驗稻田魅力

來東台灣進行山線旅遊，除了知名的伯朗大道和鹿野高台之外，還可以安排到花蓮富里正如火如荼進行的【2022富里稻草藝術季】欣賞「來稻侏羅紀」的裝置藝術，體驗農村與稻田的魅力。

入境塞爆！檢疫四大關卡 至少2.5小時才能出機場

我國邊境逐步放寬，但入境仍得先面對刷健康申報憑證、行李清消、唾液採檢、防疫計程車等四大關卡，放寬入境人數至每周四萬人次後...

秒飛智利復活島？台中34尊「摩艾像dum dum」免費展出，周邊商品太萌民眾搶翻天

好想出國體驗異國風情？智利復活節島最夯的「摩艾dum dum」出現在台灣，趕快約親朋好友一起去朝聖打卡吧！這次不用坐飛機出國、不用隔離，只要去台中的大里藝術廣場，就可以看見成群的「摩艾」，現場空間寬敞

七夕脫單必拜！7-ELEVEN攜手「台北霞海城隍廟」推限量隨取卡、姻緣筷　還有「哈根達斯指定系列買10送10」寵愛價

七夕進入最後倒數，瞄準脫單與甜蜜送禮商機，7-ELEVEN攜手最強月老「台北霞海城隍廟」自8月4日起獨家合作「七夕隨取卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。