台東會噴水的神奇肉桂樹 民眾嘖嘖稱奇！

台東新蘭漁港一戶民宅外栽種的肉桂樹，這星期來竟從樹幹噴出水來，水勢忽大忽小從沒斷過，讓72歲蕭姓屋主摸不著頭緒，直呼「這輩子從沒看過這奇觀」，就連水電師傅都說「太神奇了」。

「種這肉桂樹有15年了，第一次看到這樣奇景。」蕭姓屋主說，這棵肉桂樹噴出水來有一個星期了，他找了很多原因，都找不出結果，實在搞不懂水從哪裡來，鄰居和親友也都嘖嘖稱奇。

這棵肉桂樹是外來品種玉桂樹，看似和一般樹一樣，不過仔細看樹根往上約30公分的地方，樹幹上竟然有個小洞，而且源源不絕的噴出水來，有時水量小，有時量大還會噴到馬路上。

不少民眾聽聞都過來看這奇觀，有人說可能是地下水層上漲擠壓造成，也有人發現旁邊有水龍頭，認為可能是管線破裂，讓水從樹的孔隙流出，但有水電師傅來檢視後，卻查不出管線破裂。