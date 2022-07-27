比壘球還大！台灣西部最大產地 歸仁釋迦節選拔釋迦王

「這個頭比壘球大啊！」台南歸仁區年度盛事釋迦節即將於8月7日在歸仁仁壽宮廟埕登場，今年公所首次辦理「歸仁釋迦王」評選，可望為現場氣氛帶到最高潮。台南市長黃偉哲呼籲大家買爆在地釋迦，買到吃不夠，來場飢餓行銷，打響大目降釋迦的知名度。

歸仁釋迦是全台灣西部最大產地，種植面積約60公頃，雖然近年產量略減，今年的產量與去年差不多，但價格平穩，肉多味甜。據釋迦產銷班指出，現為釋迦產量初期，依其等級及品質不等，價格約在每台斤50至100元之間。

歸仁區長魏文貴說，今年歸仁釋迦節有三大不同，一是公所舉辦釋迦王選拔，個頭大的一顆可達2台斤，二是歸仁分局為確保果農心血結晶，推出護果行動，三是異業結盟，結合在地萬國通路、三井outlet，以及遠東百貨公司促銷。

黃偉哲表示，為了讓更多人知道大目降釋迦的好滋味，今年的歸仁釋迦節，除了釋迦之外，也結合在地綠竹筍、秈米、百香果、木瓜等農特產品行銷，希望大家買爆在地釋迦，買到吃不夠，來場飢餓行銷。他也期許未來能和超商結合，突破冷藏技術，延長保存期限，銷售日期也能因而延長。

自本月初，公所與數位部落客攜手行銷，以實際行動支持歸仁美食，同時，釋迦節即將於8月7日在歸仁仁壽宮廟埕登場，現場有農特品展售及精彩舞台節目表演外，今年首次辦理釋迦王評選，可望為活動掀起高潮。