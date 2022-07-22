嘉市好店「阿潘肉包」飄香近一甲子 傳承三代好味道

在嘉義市飄香近一甲子的「阿潘肉包」今天舉行喬遷揭牌儀式，嘉義市副市長陳淑慧等人到場祝賀剪綵，為陪伴嘉義市民一同成長的美食名店獻上祝福。第三代姚智文、潘韋誠不但傳承阿公潘瑞仁「阿潘肉包」好味道，更學習專業知識，加強品牌宣傳行銷，為好味道帶來創新；潘韋誠表示，希望讓更多人品嚐阿潘肉包的好味道，成為吸引更多人前來嘉義觀光的理由。

「阿潘肉包」最早是一間麵店，1965年由第一代潘瑞仁創立阿潘肉包的前身，以麵線學徒融合所學，在當年開麵店、賣肉包，以獨有的招牌特色打出名號，第二代女兒潘美玲則轉型為一家包子饅頭專賣店，2個小孩姚智文、潘韋誠完成學業也返鄉加入營運團隊，近年更拓展產品線，推出咖哩餃及蛋黃酥等都大獲好評。

哥哥姚智文負責生產線營運，弟弟潘韋誠負責行政管理與對外溝通，2人都是生產線主力師傅，不僅建立更嚴謹的生產SOP制度，提升產品生產的質與量，同時加強品牌宣傳行銷，目標是成為嘉義伴手禮名店，做嘉義包子饅頭第一品牌，讓傳統美味不只在嘉義飄香。