嘉市好店「阿潘肉包」飄香近一甲子 傳承三代好味道
在嘉義市飄香近一甲子的「阿潘肉包」今天舉行喬遷揭牌儀式，嘉義市副市長陳淑慧等人到場祝賀剪綵，為陪伴嘉義市民一同成長的美食名店獻上祝福。第三代姚智文、潘韋誠不但傳承阿公潘瑞仁「阿潘肉包」好味道，更學習專業知識，加強品牌宣傳行銷，為好味道帶來創新；潘韋誠表示，希望讓更多人品嚐阿潘肉包的好味道，成為吸引更多人前來嘉義觀光的理由。
「阿潘肉包」最早是一間麵店，1965年由第一代潘瑞仁創立阿潘肉包的前身，以麵線學徒融合所學，在當年開麵店、賣肉包，以獨有的招牌特色打出名號，第二代女兒潘美玲則轉型為一家包子饅頭專賣店，2個小孩姚智文、潘韋誠完成學業也返鄉加入營運團隊，近年更拓展產品線，推出咖哩餃及蛋黃酥等都大獲好評。
哥哥姚智文負責生產線營運，弟弟潘韋誠負責行政管理與對外溝通，2人都是生產線主力師傅，不僅建立更嚴謹的生產SOP制度，提升產品生產的質與量，同時加強品牌宣傳行銷，目標是成為嘉義伴手禮名店，做嘉義包子饅頭第一品牌，讓傳統美味不只在嘉義飄香。
陳淑慧表示，繼前年於北香湖公園舉辦的一系列「日環食觀光」大獲好評，吸引大批遊客前來觀光同時，也慕名前往北香湖公園旁的「阿潘肉包」一嚐美味。今年一年一度「光織影舞」活動預定於8月20日在北香湖公園重磅登場，邀請大家來北香湖公園看最美月亮時，更要品嚐「嘉市好店」阿潘肉包中同樣有人氣的蛋黃酥，創意結合旅遊與美食，讓大家知道嘉義市美景及嘉市好店的好味道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言