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45個關卡、3大特展…嘉市「科學168」將登場 假日還有市集
嘉義市暑假年度盛事「科學168」本月21日到25日在港坪體育館登場，館內、外共45個闖關攤位，包含元宇宙、移動博物館、昆蟲費洛蒙技術、AI機器人等科技操作，集滿章可換獎品，假日更有文創市集；市長黃敏惠今說，參展單位跨學制、縣市、領域，適合各年齡層，家長和孩子一起成長。
市府教育處表示，港坪體育館內設25個、外有20個闖關攤位，分5大主題「自然探索趣」、「科學體驗趣」、「防疫作戰趣」、「數位學習趣」、「科學體驗車」，集滿20個章可換闖關獎，37個章可換科學獎，還有3大主題特展，亞洲大學辦的「元宇宙」、中央大學的「黑洞」、科學工藝博物館的「沃爾巴克氏菌生物防治特展」。
教育處指出，此次戶外設蒙古包，不怕熱，23日及24日適逢六日，找街頭藝人表演、開辦文創市集，且本月一整月，憑科學168的DM，或和噴水圓環科學裝置藝術合照，到林聰明沙鍋魚頭等31間店消費，可享優惠。
今日活動啟動儀式，大業國中學生裝扮愛因斯坦和太空人，展演「慣性定律」的科學實驗，接續猶大環藝術家楊世豪表演，人體和大環旋轉，如硬幣轉動原理，利用重力與支援力形成的合力，讓現場參與的人震撼。
黃敏惠按下啟動鈕，讓嘉義高工AI團隊研發的機械車，自動駕駛環繞台灣地圖1圈，黃敏惠說，邁入第18屆的科學168，像「十八姑娘一朵花」，不斷累積教育能量，持續在科普領域開花結果，孩童更多機會體驗科學，來感到科學不可怕，不論孩子成長、家長一起成長。活動詳情可洽嘉義市科學168教育博覽會臉書。
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