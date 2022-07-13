彩繪15面牆 台南青山漁港瞬間變漂亮了

台南市政府農業局漁港及近海管理所日前委外在將軍區青山漁港一口氣彩繪15面牆壁呈現漁村風情，今首度對外曝光，鄉親都頻頻點頭，大讚漁港真的變美了。

農業局漁港及近海管理所這次與惱樂園藝術工作室合作，以當地特色為主題，充分展現青鯤鯓地區在地風光及漁產特色，打造成為吸引遊客網紅到此拍照的打卡點，以促進地方經濟發展。

漁港及近海管理所長周瓈朝說，青山漁港位於將軍區青鯤鯓，自民國45年啟用，外有青山港汕沙洲屏障內陸潟湖，屬於傳統漁村漁撈作業，具有濃濃漁村風貌。當地蝦干、虱目魚背魚柳及烏魚子可說是青鯤鯓魚貨三寶，在小小的漁村中，到處可見魚貨三寶在太陽底下做「日光浴」，為讓來訪遊客都能身處歷境，特別將景象紀錄在護岸彩繪中。

另外，青山漁港更是海鮮愛好者必到秘境，每天下午2點漁船進港卸貨，原本僅有大盤商才能下標的漁貨拍賣，也開放一般遊客參與喊價採買，一簍一簍最新鮮的漁獲，任君挑選。