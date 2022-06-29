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南美館地獄展「Cosplay專場」要來了 超應景開放時間曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台南市美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展，吸引大批參觀人潮。 中央社
台南市美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展，吸引大批參觀人潮。 中央社

台南美術館的《亞洲的地獄與幽魂》展覽，因為逼真的殭屍人形引起轟動，連日來已吸引不少民眾前往朝聖，甚至有許多人敲碗說想要cosplay入場逛展，原本館方明令禁止逛展不能有特異裝扮，現在館方聽到了民眾的心聲，開始規畫Cosplay專場，滿足大家。

據《ETtoday新聞》報導，南美館表示「大家的聲音我們聽到了！後續活動Coming Soon…」，網友得知這項消息後也嗨翻。南美館預計將於農曆7月推出「Cosplay專場」，採預約制，而且活動還不止一場，詳細內容將在近期公告，讓更多人盡興。

不過，南美館強調，Cosplay專場仍禁止攜帶桃木劍、糯米等可能會破壞展品的道具，至於許多人在粉專表明希望也可以加碼午夜場，館方目前也在規劃中。

有網友留言說，「我本身是個道士，當天法會結束直奔展場，身上穿著道袍也是很正常的」，還許多六、七年級生大喊「要cos林正英的道士服」去看展，意外又掀起了「殭屍先生」和「暫時停止呼吸」的熱烈討論。

此外，網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼日前上傳穿著火辣道士袍和殭屍裝的照片前往展館亦引發網友質疑違反「禁止Cosplay」的規定，事後她說照片其實是合成照，並為此刪照道歉。

而同日出席的視網膜，則是身穿黑襯衫、黑長褲牧師裝，手拿著聖經在殭屍模型前拍照也被質疑館方雙重標準，但視網膜幽默解釋，「黑襯衫、黑長褲，不是很日常的裝扮嗎？」其他網友則表示相當期待館方開放特別可以cos的時段，讓精心打扮的民眾可以拍照拍個過癮，也不用擔心說在一般時段會影響其他逛展的人。

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