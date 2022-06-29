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嘉義音樂祭「諸羅祭」8月登場 幕後曝光是嘉大青創團隊

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
諸羅祭Jurassic Festival幕後團隊為嘉義大學青創團隊，今年才成立「有種創造工作室」。圖／嘉義大學提供
諸羅祭Jurassic Festival幕後團隊為嘉義大學青創團隊，今年才成立「有種創造工作室」。圖／嘉義大學提供

2019年從校園演唱會形式開始的諸羅祭Jurassic Festival，8月13日至14日舉辦，幕後團隊為嘉義大學青創團隊，今年成立「有種創造工作室」。嘉大指出，工作室獲嘉義縣政府的青創獎勵計畫而成立，嘉易創創育中心再媒合150萬投資，團隊會深耕嘉義在地，打造音樂祭品牌與地方群聚。

嘉大校長林翰謙說，校內創新育成中心採用產學雙軌輔導機制，與經濟部中小企業處創育機構嘉易創創育中心合作，協助校內學生創業，從創意啟發到創業補助，皆提供對應的協助資源；希望未來林森校區能導入更多資源，進行產業服務轉型與軟硬體升級，活化校園使用率，深化區域產業鏈，為嘉義留下更多優秀人才。

嘉易創創育中心創辦人黃振瑋說，有種創造工作室成員來到嘉大念書，畢業後選擇落地深耕，從輔導過程感受到團隊對音樂的熱情與執行力，才決定以嘉易創種子投資基金來投資，未來將連結嘉易創資源與旗下創育及新創群聚活動品牌「創青趴」，打造嘉義特色嘉年華周，吸引全台的育成人、新創、地方工作者、音樂人與旅客到嘉相聚。

有種創造工作室執行長吳威融說，創業過程面對各種壓力與挑戰，感謝學校的支持讓他們開啟創業的夢想，從籌辦大型校園演唱中累積寶貴經驗，也感謝嘉縣府、嘉易創的支持提供資源，不同階段都有一盞明燈指引與帶領。

「2022諸羅祭：蒜泥有種」將在中央廣播電台民雄分台日式招待所舉辦，以講座的形式介紹許多與嘉義有深度關聯的音樂人及在地店家。活動資訊可洽諸羅祭Jurassic Festival官方臉書

諸羅祭Jurassic Festival於2019年從校園演唱會形式開始。圖／嘉義大學提供
諸羅祭Jurassic Festival於2019年從校園演唱會形式開始。圖／嘉義大學提供
諸羅祭Jurassic Festival幕後團隊「有種創造工作室」，於嘉大林森校區創新育成中心培育空間籌備活動。圖／嘉義大學提供
諸羅祭Jurassic Festival幕後團隊「有種創造工作室」，於嘉大林森校區創新育成中心培育空間籌備活動。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙（中）與「有種創造工作室」成員吳威融（左）及蕭宇恒。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙（中）與「有種創造工作室」成員吳威融（左）及蕭宇恒。圖／嘉義大學提供

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