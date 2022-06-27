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雲林表演廳斥資1.5億華麗變身 為地方注入藝術新活水

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林表演廳斥資1.5億，耗時兩年整修，6月到12月開幕慶活動精采可期。圖／雲林縣政府提供
雲林表演廳斥資1.5億，耗時兩年整修，6月到12月開幕慶活動精采可期。圖／雲林縣政府提供

雲林表演廳1987年落成後，首度耗時2年做了大幅度整修，投入1億500萬元經費，優化專業設備、基礎設施、消防安全等，近日終於再次對外開放，開幕慶自6月至12月有各式演出，7月2日由前雲門舞集資深舞者林姿君、周偉萍帶領新生代舞者共同創作舞蹈作品，網路即可免費索票，數量有限索完為止。

縣長張麗善表示，雲林表演廳是縣內首屈一指的專業型表演場館，平均每年表演場次逾80場，總觀賞人數達4萬多人，節目種類更是橫跨現代舞蹈、戲劇、交響樂、傳統戲曲，也邀請雲門舞集、明華園總團、亮棠文創劇場等知名團隊，表演活動精采可期。

張麗善也說，這次整修經費由文化部補助3800萬元、台塑企業贊助4250萬元、豐泰文教基金會贊助1500萬元，加上縣府自籌編列950萬元，總計1億500萬元，優化表演專業設備、基礎設施、觀眾席、消防安全，盼運用改造後的表演廳，引進優秀表演藝術團體，發揮表演廳效益與功能。

文觀處長陳璧君說，表演廳中斷一段時間，流失原有觀眾，在疫情衝擊下，需重新培養民眾欣賞表演藝術習慣，除了希望透過不同表演節目形式展現出全新表演廳的魅力，也希望藉由這些優質節目，提高民眾付費進劇場的意願，逐步養成藝文欣賞的新世代人口。

雲林表演廳斥資1.5億，耗時兩年整修，6月到12月開幕慶活動精采可期。圖／雲林縣政府提供
雲林表演廳斥資1.5億，耗時兩年整修，6月到12月開幕慶活動精采可期。圖／雲林縣政府提供

劇場 雲門舞集 雲林 張麗善

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