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被殭屍嚇壞？南美館曬佛經勸「莫驚慌」 命理師繪1圖解析：它壓力最大

聯合新聞網／ 綜合報導
南美館「香環咒」的照片。 圖／翻攝自「臺南市美術館 Tainan Art Museum」臉書粉專
南美館「香環咒」的照片。 圖／翻攝自「臺南市美術館 Tainan Art Museum」臉書粉專

臺南市美術館日前在臉書粉專預告，25日起會有「亞洲的地獄與幽魂」展覽，殭屍照片曝光後，短短兩天內已吸引逾8.4萬人點讚、4.3萬多則留言，外加2萬次分享，不少網友敲碗表示「天哪我一定要去看」、「有開放午夜場嗎」。隔了一天，南美館又在粉專曬出佛經展品「香環咒」的照片，提醒網友莫驚慌害怕，因為「佛經來了！」

臺南市美術館於本月12日公布展覽檔期後，引發眾多網友暴動，許多人興奮表示很想買票看展，「太期待了啦！到時候一定要到南美館看展！」、「請問展場有多大？暫時停止呼吸逛得完嗎」、「史上第一個不用進場，陳設就會自動到位的展覽」、「員工打烊應該很害怕吧」、「門票可以做成一張符，說不定會派上用場」，連市長黃偉哲都在底下留言表示「進去的瞬間有點不知所措」。

眼見網友們反應熱烈，南美館又於13日晚上釋出第二波展覽的展期預告，先是PO出展品「香環咒」的照片，寫道「不要怕，佛經來了！大家切莫驚慌，切莫害怕」，同時加碼告知每個星期六館內將延長開到晚上9點，「敲碗夜間場次的捧油們，this is for you…………….」。

由於「地獄展」和「香環咒」的展期都是6月25日開展、10月16日結束，不少人熱烈表示「好貼心的展，希望可以增設收驚展區，那我就敢去了」、「這樣看展可能要帶糯米、桃木劍、墨斗，若遇見展出作品移動、跳躍，要灑一圈糯米並閉氣觀賞」、「有佛經就能玩通宵了」、「到時候會有週邊嗎？買爆」、「開到9點，是因為再晚一點祂們就要出門巡邏了嗎？」、「真心建議至少中元節那天一定要午夜場」。另外，還有人留言「網頁進不去已經兩天了喔」、「為何查不到票價及預購資訊」、「連官網都進不去」，而小編稍早也回覆「不好意思啦，太多人同時擠進去網站了，目前應該是OK了」。

在一片熱烈討論中，「勸世仙姑」連續兩天在粉專發文，13日寫道「被南美館的殭屍預告花式洗板洗到怕爆嗎？但在三百公尺範圍內就少說有十間百年廟宇的南美二館展出，殭屍才是壓力最大的吧」，今（14日）又PO文「即將把殭屍與一干亞洲幽魂推上風口浪尖的南美二館，其看似破口的東南方拉遠一看，這破口就很慈悲」。

臺南市美術館日前在臉書粉專預告，25日起會有「亞洲的地獄與幽魂」展覽，殭屍照片曝光後，短短兩天內已吸引逾8.4萬人點讚、4.3萬多則留言，外加2萬次分享，不少網友敲碗表示「天哪我一定要去看」、「有開放午夜場嗎」。 圖／翻攝自「臺南市美術館 Tainan Art Museum」臉書粉專
臺南市美術館日前在臉書粉專預告，25日起會有「亞洲的地獄與幽魂」展覽，殭屍照片曝光後，短短兩天內已吸引逾8.4萬人點讚、4.3萬多則留言，外加2萬次分享，不少網友敲碗表示「天哪我一定要去看」、「有開放午夜場嗎」。 圖／翻攝自「臺南市美術館 Tainan Art Museum」臉書粉專
「勸世仙姑」13日在粉專發文寫道「被南美館的殭屍預告花式洗板洗到怕爆嗎？但在三百公尺範圍內就少說有十間百年廟宇的南美二館展出，殭屍才是壓力最大的吧」。 圖／翻攝自「勸世仙姑」臉書粉專
「勸世仙姑」13日在粉專發文寫道「被南美館的殭屍預告花式洗板洗到怕爆嗎？但在三百公尺範圍內就少說有十間百年廟宇的南美二館展出，殭屍才是壓力最大的吧」。 圖／翻攝自「勸世仙姑」臉書粉專
「勸世仙姑」14日在粉專發文寫道「即將把殭屍與一干亞洲幽魂推上風口浪尖的南美二館，其看似破口的東南方拉遠一看，這破口就很慈悲」。 圖／翻攝自「勸世仙姑」臉書粉專
「勸世仙姑」14日在粉專發文寫道「即將把殭屍與一干亞洲幽魂推上風口浪尖的南美二館，其看似破口的東南方拉遠一看，這破口就很慈悲」。 圖／翻攝自「勸世仙姑」臉書粉專

台南美術館

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