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阿里山「愛情花」盛開 達人引路探秘辛

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山攝影達人黃源明分享，近日公田彌陀禪寺百子蓮盛開，森林遊客區、奮起湖等地近月也會陸續盛開。圖／黃源明提供
阿里山攝影達人黃源明分享，近日公田彌陀禪寺百子蓮盛開，森林遊客區、奮起湖等地近月也會陸續盛開。圖／黃源明提供

嘉義縣阿里山地區櫻花季剛過，俗稱「愛情花」的百子蓮正步入盛開期，阿里山攝影達人黃源明近日在公田彌陀禪寺附近護欄，捕獲百子蓮花開茂密，六月寒溪呢、七月森林遊樂區和奮起湖也都陸續可見，建議賞花客把握時間，千萬別錯過。

最近遊客到阿里山遊玩，路過公田彌陀禪寺時，常可發現護欄邊百子蓮盛開。黃源明說，每年的五至七月間，在大阿里山區不同的景點，都可以見到俗稱「愛情花」的百子蓮盛開。

黃源明說，依照過往拍攝紀錄的時間點，百子蓮5月主要分布公田彌陀禪寺、6月是寒溪呢人文叡地、7月是阿里山國家森林遊樂區和奮起湖，這只是紀錄的時間和地點，相信在整個阿里山區的某些景點，都可以見到陸續盛開的百子蓮。

百子蓮原產南非，學名Agapanthus africanus，為石蒜科百子蓮屬多年生草本植物，因結果種數多得名，它還有個非常浪漫別名「愛情花」。黃源明說，百子蓮的生命力旺盛，適應土壤的能力佳，為公園綠地常見的觀賞植物，花期6至8月。

百子蓮花語是愛的來臨、戀愛造訪及戀愛的通訊。黃源明建議，疫情期間避免人流聚集，有興趣的朋友，建議路過彌陀禪寺在護欄邊欣賞，就會有不錯的視野，大部分的遊客也都是如此。

阿里山攝影達人黃源明分享，近日公田彌陀禪寺百子蓮盛開，森林遊客區、奮起湖等地近月也會陸續盛開。圖／黃源明提供
阿里山攝影達人黃源明分享，近日公田彌陀禪寺百子蓮盛開，森林遊客區、奮起湖等地近月也會陸續盛開。圖／黃源明提供
阿里山攝影達人黃源明分享，近日公田彌陀禪寺百子蓮盛開，森林遊客區、奮起湖等地近月也會陸續盛開。圖／黃源明提供
阿里山攝影達人黃源明分享，近日公田彌陀禪寺百子蓮盛開，森林遊客區、奮起湖等地近月也會陸續盛開。圖／黃源明提供

阿里山 愛情 奮起湖

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