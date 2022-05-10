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鳳梨清明後盛產 雲林推鳳梨肉粽明起開賣 限量2萬顆

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣政府行銷在地農產金鑽鳳梨，與連鎖飲料店簽署合作契約。記者黃于凡／攝影
雲林縣政府行銷在地農產金鑽鳳梨，與連鎖飲料店簽署合作契約。記者黃于凡／攝影

雲林金鑽鳳梨清明後盛產，今年受氣候影響較晚熟，收成量近2萬公噸，因外銷受阻，有9成5產量都留在國內市場。雲林縣政府為幫助農民，與飲料品牌Mr.Wish合作，林內鄉農會更搭上端午熱潮，推出金旺來肉粽禮盒，限量2萬顆明起開賣。

農業處科長柳昆宏說，金鑽鳳梨種植面積約374公頃，收成量1萬9769公噸，受中國政策影響，鳳梨外銷量大減，使農民種植面積減少，原本要出口到日本，也因蟲害、檢疫問題告吹，今年有9成5產量都留在國內市場。

縣長張麗善說，為協助果農行銷，縣府不只進行網路行銷，更攜手知名飲料店合作，採購雲林金鑽鳳梨，提供果農更多銷售管道；同時，林內鎮農會也在端午節順勢推出金旺來肉粽禮盒，用鳳梨酸甜化解肉粽油膩口感，限量2萬顆明起開放預購。

林內鄉農會總幹事黃國洲說，金旺來肉粽包有金鑽鳳梨、五穀米糧、花生、薏仁、蛋黃、香菇、蓮子及國產豬肉，吃一顆就能嚐到多種在地食材，還有旺旺來的祝福在其中。限量2萬顆明天起開賣，單顆重達200克，10顆裝每盒480元，6顆裝每盒300元，今年抗漲由農會吸收上漲成本。

Mr.Wish副總吳信泰說，因雲林產的鳳梨香氣濃郁，甜度達15至16度，首批採購20公噸台農17號金鑽鳳梨，將其加入招牌飲料光果茶中，支持台灣果農、水果，未來也會將台灣水果帶到海外40間分店。

雲林縣政府推出在地金鑽鳳梨各式美食，有鳳梨肉粽、果乾，還有酵素。記者黃于凡／攝影
雲林縣政府推出在地金鑽鳳梨各式美食，有鳳梨肉粽、果乾，還有酵素。記者黃于凡／攝影
雲林縣今年出產近2萬公噸金鑽鳳梨，連鎖飲料店將鳳梨加入招牌飲料中，林內鄉農會則將鳳梨包入肉粽。記者黃于凡／攝影
雲林縣今年出產近2萬公噸金鑽鳳梨，連鎖飲料店將鳳梨加入招牌飲料中，林內鄉農會則將鳳梨包入肉粽。記者黃于凡／攝影

鳳梨 農會 雲林

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