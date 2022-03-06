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為愛到台東 以在地食材烹調原住民創意美食

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
簡群祐用每日採購到野菜，設計烹調原民風味料理。記者卜敏正／攝影
簡群祐用每日採購到野菜，設計烹調原民風味料理。記者卜敏正／攝影

原在外縣市五星飯店任管理職的簡群佑，不捨妻子台東工作辛苦，去年12月為愛陪妻「回娘家亅，到台東東管處「阿美族民俗中心」表演場後方租攤位，以在地食材製作原民風味餐，讓遊客坐海岸線上，花小錢即可享受美食、原民料理。

東管處都歷遊客中心的「阿美族民俗中心」，除展示阿美族傳統特色家屋，建築格局、用途，還有阿美族旮亙樂團表演，以傳統阿美族樂器、嘹亮歌聲精采演出，遊客看完表演別急著走開，可到後方餐飲區，品嘗簡群祐烹調的在地原民美食。

34歲的簡群祐說，老家在嘉義、大學讀餐飲，畢業後在飯店餐廳服務10年，原已在五星飯店負責高檔套餐管理，妻子是台東阿美族人，因工作關係、經常隻身留在台東，去年妻子懷孕第2胎，他實在不捨得再讓妻獨自返鄉，決定辭掉工作到台東創業，才有更多時間陪妻子、女兒。

簡群祐坦言，在大飯店分工較細，到台東後什麼都要自己來，他在「阿美族民俗中心」表演舞台後烹烤原民特色套餐，每天要到小農市場找野菜、找漁民買當日魚獲，依買到的食材設計菜單，像刺蔥冰茶、烤魚都很受歡迎，另這段時間有鬼頭刀、黃鰭鮪魚，下個月就是飛魚季，都是當季原民美味料理。

他說，雖強調自然野味，但若是少見的貝類，例如月光螺、或其他保育魚類，為保護生態就不會用，因為他充分體會原住民與土地、自然融合觀念，每個食物都是大地的禮物，只要懂得技巧、掌握食材特色料理，即可品嘗最原始或多層次滋味，吃美食更要珍惜大自然留下的有限資源。

簡群祐不捨懷孕的妻子，去年底到台東東管處「阿美族民俗中心」，表演場後方租攤位創業。記者卜敏正／攝影
簡群祐不捨懷孕的妻子，去年底到台東東管處「阿美族民俗中心」，表演場後方租攤位創業。記者卜敏正／攝影
東管處台東都歷遊客中心的「阿美族民俗中心」，有阿美族旮亙樂團，以傳統阿美族樂器、嘹亮歌聲精采演出。記者卜敏正／攝影
東管處台東都歷遊客中心的「阿美族民俗中心」，有阿美族旮亙樂團，以傳統阿美族樂器、嘹亮歌聲精采演出。記者卜敏正／攝影
簡群祐用每日採購到的食材，設計烹調原民風味料理。記者卜敏正／攝影
簡群祐用每日採購到的食材，設計烹調原民風味料理。記者卜敏正／攝影
簡群祐烹調的咖哩結合原民風味與西式套餐風格。記者卜敏正／攝影
簡群祐烹調的咖哩結合原民風味與西式套餐風格。記者卜敏正／攝影
簡群祐用每日採購到的食材，設計烹調原民風味料理。記者卜敏正／攝影
簡群祐用每日採購到的食材，設計烹調原民風味料理。記者卜敏正／攝影
東管處台東都歷遊客中心的「阿美族民俗中心」，有阿美族旮亙樂團，以傳統阿美族樂器、嘹亮歌聲精采演出。記者卜敏正／攝影
東管處台東都歷遊客中心的「阿美族民俗中心」，有阿美族旮亙樂團，以傳統阿美族樂器、嘹亮歌聲精采演出。記者卜敏正／攝影

阿美族 台東

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