台南走春哪裡去？ 市長推薦：山海觀景、文化漫遊

今天是初二，台南天氣晴朗，真是家族出遊好日子，市長黃偉哲推薦國旅第一首選臺南，可以上山賞花踏青健身，也可以到海邊尋覓黑面琵鷺的蹤影，還有豐富的藝文活動，以及好康的消費優惠可以參加。

觀旅局長郭貞慧表示，除了春節特別活動外，台南有豐富的自然景區，歡迎大家做好防疫，戶外健康踏青走逛台南。藝文走春「隆田chacha文化資產教育園區」地點在官田區隆田火車站南側，保存「四鐵共構」的產業遺跡，更擁有全台最大的「嘉南大圳」主題式沉浸劇場、互動式裝置、公共藝術及專業的台南考古中心。

「鹽水岸內糖廠影視基地」去年限定團體預約參觀期間，一票難求。今年初二到初六開放，且不限團體參觀，園區內也規畫有系列活動及年節布置，有預約到的民眾可以白天參觀影視基地，晚上就近欣賞月津港燈節。

南台灣遠近馳名的賞花勝地楠西區梅嶺，洋紅風鈴木、山櫻花、紫牡丹與杜鵑都已盛開，搭配山光水色，美不勝收。還可以泡個龜丹溫泉，順遊玉井虎頭山、楠西玄空法寺、江家古厝等景點。

鹽水區月津港親水公園附近的信義路兩旁農地，配合鹽水月津港燈節，栽植2.5公頃的休耕花海，可以看到百日草、大波斯、向日葵，粉、白、黃、紅交織成花毯，是每年夜晚賞燈前的打卡必拍景點。

「台南秘境落羽松．逍遙悠閒稻六甲」已在六甲青埔埤開幕，除落羽松外，菁埔埤周圍也有1.5公頃的景觀花海。山上花園水道博物館園區也有春節活動與花海，淨水池區還可看到河津櫻，美不勝收。

白河關子嶺、曾文水庫、東山西烏嶺、梅嶺及烏山等區域五大步道系統，涵蓋大凍山步道、梅峰古道、中興大學新化林場步道群、龍麟山步道等20多條步道，適合走春。

冷天就是要泡溫泉，關子嶺溫泉有「天下第一靈泉」的美名，灰黑色泉水屬於弱鹼性碳酸泉，含有鹽類與硫磺，是世界三大泥漿溫泉之一。楠西龜丹溫泉也是屬於碳酸泉，但是水質清澈、無色無味，有「美人湯」之稱。

海邊走春路線可到七股賞鳥亭一探黑面琵鷺的風采，也可以到擁有「小忘憂森林」美名的北門雙春濱海遊憩區，在木棧道上近距離觀賞招潮蟹和彈塗魚的身影，搭乘娛樂漁筏賞紅樹林，入住星空帳，還可飽覽沙灘夕照的美景。

往南一路到南區西濱公路上的黃金海岸方舟，可坐擁最廣闊的海岸線，適合夕陽時分欣賞落日美景。而安平定情碼頭德陽艦園區有「汪汪艦長航海趣-汪來汪趣家族海洋特展」。

台南旅遊景點及活動相關資訊：

台南行春網站 https://tainan-newyear.tw/

重要景點人潮警示 https://www.twtainan.net/go/Jrb2vvbW

台南旅遊網 http://www.twtainan.net/