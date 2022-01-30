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斗六圓環水舞回來了！市民觀賞水舞光影秀找回憶

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六圓環水舞停擺10多年，經重建後昨晚風光重啟。圖／雲林縣政府提供
雲林斗六圓環水舞停擺10多年，經重建後昨晚風光重啟。圖／雲林縣政府提供

雲林斗六圓環水舞風光重啟，斗六市公所昨晚舉辦晚會，知名八點檔演員站台，與民眾重溫昔日風華；曾到圓環參加過跨年晚會的高姓市民說，彷彿回到當年的熱鬧情景，圓環「復活」可望再為周邊帶來繁榮。

斗六圓環重建工程去年9月動工，歷經5個多月終於正式啟用，結合雲端科技，導入光雕及數位水幕的水舞系統，昨晚在縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵與大批市民高呼「5、4、3、2、1！」倒數聲下華麗登場，宛如跨年晚會的現場被擠得水泄不通，不過氣氛高漲，頗有小過年感覺。

張麗善表示，斗六圓環水舞系統因設施故障、維護困難等問題停擺十多年，經縣府及市公所多次評估，投入3800萬元經費優化環境設施、改善景觀，並邀請知名水舞聲光設計專家謝明勳擔任藝術總監，融合在地文化、科技與創新設計水舞，賦予斗六圓環新風貌。

斗六市長林聖爵說，圓環改頭換面，希望找回市民昔日的共同回憶，晚會盛況令團隊感到欣慰，未來串連太平老街、行啟記念館、雲林溪廊道及雲中街等著名景點，形成「斗六輕旅地圖」，可望吸引更多遊客到訪，公所也正規畫圓環周邊的道路改善設計，最快明年畫設停車格，解決行車動線問題。

林聖爵說，斗六圓環水舞光影秀，春節期間每天上午9點到晚上10點登場，日間每整點1場次、夜間每半點1場次，搭配斗六燈會的太平老街萬盞燈廊、行啟記念館燈區及藝術水岸園區主燈區，適合全家大小新年走春，另元宵節前每周六、日太平老街也有舉辦音樂季。

雲林斗六圓環曾是縣內跨年晚會主場，因水舞系統損壞逐漸乏人問津，昨晚風光重啟，不少斗六市民直呼彷彿回到當年的熱鬧情景。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六圓環曾是縣內跨年晚會主場，因水舞系統損壞逐漸乏人問津，昨晚風光重啟，不少斗六市民直呼彷彿回到當年的熱鬧情景。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善（左七）、斗六市長林聖爵（右七）等人昨晚與斗六市民一起見證斗六圓環水舞重啟。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善（左七）、斗六市長林聖爵（右七）等人昨晚與斗六市民一起見證斗六圓環水舞重啟。記者陳苡葳／翻攝

斗六 跨年晚會

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