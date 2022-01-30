斗六圓環水舞回來了！市民觀賞水舞光影秀找回憶

雲林斗六圓環水舞風光重啟，斗六市公所昨晚舉辦晚會，知名八點檔演員站台，與民眾重溫昔日風華；曾到圓環參加過跨年晚會的高姓市民說，彷彿回到當年的熱鬧情景，圓環「復活」可望再為周邊帶來繁榮。

斗六圓環重建工程去年9月動工，歷經5個多月終於正式啟用，結合雲端科技，導入光雕及數位水幕的水舞系統，昨晚在縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵與大批市民高呼「5、4、3、2、1！」倒數聲下華麗登場，宛如跨年晚會的現場被擠得水泄不通，不過氣氛高漲，頗有小過年感覺。

張麗善表示，斗六圓環水舞系統因設施故障、維護困難等問題停擺十多年，經縣府及市公所多次評估，投入3800萬元經費優化環境設施、改善景觀，並邀請知名水舞聲光設計專家謝明勳擔任藝術總監，融合在地文化、科技與創新設計水舞，賦予斗六圓環新風貌。

斗六市長林聖爵說，圓環改頭換面，希望找回市民昔日的共同回憶，晚會盛況令團隊感到欣慰，未來串連太平老街、行啟記念館、雲林溪廊道及雲中街等著名景點，形成「斗六輕旅地圖」，可望吸引更多遊客到訪，公所也正規畫圓環周邊的道路改善設計，最快明年畫設停車格，解決行車動線問題。