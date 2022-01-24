疫情衝擊春節旅遊 嘉市知名親子飯店還未爆滿

疫情擴散影響尾牙、旅遊，嘉義市知名的樂億皇家渡假酒店，尾牙、春節期間退了2、3成桌數，新悅花園酒店也有退訂桌數，不過除夕及初二圍爐仍滿檔；旅遊住房部分，業者表示，春節期間維持8成、9成滿，但1到3月間北部團客取消訂房，少了不少，有些散客也憂心疫情取消返鄉或旅遊，住房暫不像以往爆滿。

樂億皇家酒店是熱門親子旅遊景點，業者表示，民眾會擔憂疫情，本周原定要舉辦的尾牙場，以及春節圍爐，桌數退訂大約2、3成，本周的寒假旅遊住房退訂約5成；不過春節期間，大部分人還是希望出外旅遊，訂房依然有9成滿，會全力做好實聯制、維持社交距離等措施，讓遊客安心度假。

同樣主打親子旅遊的新悅花園酒店，業者指出，疫情確實造成退訂，不過訂桌、訂房率仍高，全館170間房，上周末還有入住140間，1到3月來自台北、桃園、基隆的畢旅團等團客，訂房幾乎全取消，有些散客例如旅遊，或返鄉要住飯店，也些微減少，目前春節連假訂房大約8成滿，不較以往假期是完全爆滿。