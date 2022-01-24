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疫情衝擊春節旅遊 嘉市知名親子飯店還未爆滿

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市樂億皇家酒店為親子旅遊熱門地點，春節訂房有9成滿。圖／樂億皇家渡假酒店提供
嘉義市樂億皇家酒店為親子旅遊熱門地點，春節訂房有9成滿。圖／樂億皇家渡假酒店提供

疫情擴散影響尾牙、旅遊，嘉義市知名的樂億皇家渡假酒店，尾牙、春節期間退了2、3成桌數，新悅花園酒店也有退訂桌數，不過除夕及初二圍爐仍滿檔；旅遊住房部分，業者表示，春節期間維持8成、9成滿，但1到3月間北部團客取消訂房，少了不少，有些散客也憂心疫情取消返鄉或旅遊，住房暫不像以往爆滿。

樂億皇家酒店是熱門親子旅遊景點，業者表示，民眾會擔憂疫情，本周原定要舉辦的尾牙場，以及春節圍爐，桌數退訂大約2、3成，本周的寒假旅遊住房退訂約5成；不過春節期間，大部分人還是希望出外旅遊，訂房依然有9成滿，會全力做好實聯制、維持社交距離等措施，讓遊客安心度假。

同樣主打親子旅遊的新悅花園酒店，業者指出，疫情確實造成退訂，不過訂桌、訂房率仍高，全館170間房，上周末還有入住140間，1到3月來自台北、桃園、基隆的畢旅團等團客，訂房幾乎全取消，有些散客例如旅遊，或返鄉要住飯店，也些微減少，目前春節連假訂房大約8成滿，不較以往假期是完全爆滿。

新悅花園酒店也表示，除夕、初二的圍爐圍爐，原本客滿，有退掉8桌到10桌，立即讓候補的補上，訂桌維持客滿，包廂部份更是去年農曆年就預定，而外帶年菜因此稍微成長。

主打親子旅遊的嘉義市新悅花園酒店，團客有退訂，春節訂房仍超過8成滿。圖／新悅花園酒店提供
主打親子旅遊的嘉義市新悅花園酒店，團客有退訂，春節訂房仍超過8成滿。圖／新悅花園酒店提供

酒店 春節 訂房

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