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雲林馬光鎮天宮 浪漫雪景及光雕燈會隆重登場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
雲林縣長張麗善參加雲林馬光鎮天宮「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會啟燈儀式。（雲林馬光鎮天宮／提供）
雲林縣長張麗善參加雲林馬光鎮天宮「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會啟燈儀式。（雲林馬光鎮天宮／提供）

雲林馬光鎮天宮「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會共有14個主題燈區，活動將自即日起至2月15日。（雲林馬光鎮天宮／提供）
雲林馬光鎮天宮「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會共有14個主題燈區，活動將自即日起至2月15日。（雲林馬光鎮天宮／提供）

雲林馬光鎮天宮1月22日舉辦「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會啟燈儀式，會場共有14個主題燈區、大型造雪機，供民眾免費參觀及遊樂，並於過年期間發放全台唯一「美金發財金」、「賺賺虎」可愛吊飾、「聖杯造型」橡皮擦、「虎年小花燈」等，民眾可排隊免費領取，活動將自即日起至2月15日。

雲林馬光鎮天宮主任委員及社團法人台灣蘇府王爺慈善功德會理事長黃維本說：「鎮天宮每年舉辦燈會，結合在地文化與宗教信仰，是當地的傳統特色。」這次活動有14項主題燈區，包括燈海隧道、櫻花步道、愛心步道、夜光馬車、天使之翼等，並有大型造雪機，浪漫花燈加上雪花紛飛，是民眾打卡拍照的聖地，這次燈會預計會展到元宵節。

過年期間的活動，鎮天宮將於農曆大年初一免費發送全台唯一的「美金發財金」、初二送虎年幸運吊飾「賺賺虎」、初三送「聖杯」造型橡皮擦，初四送虎年造型小花燈、初五送小神衣香火袋，每天都有熱鬧活動，數量有限，提供過年期間至本廟參拜的民眾免費排隊索取。

主任委員黃維本特別提醒，活動期間信眾請全程配戴口罩，若未戴口罩，廟方將不發放禮品，也不允許進入排隊隊伍，鎮天宮並同時在固定入口處進行體溫量測及手部消毒工作，落實防疫規定。歡迎各方信徒大德，一起共襄盛舉，踴躍參加。活動詳情及直播，請上鎮天宮官方粉絲團

雲林縣長張麗善參加雲林馬光鎮天宮「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會啟燈儀式。（雲林馬光鎮天宮／提供）
雲林縣長張麗善參加雲林馬光鎮天宮「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會啟燈儀式。（雲林馬光鎮天宮／提供）
雲林馬光鎮天宮「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會共有14個主題燈區，活動將自即日起至2月15日。（雲林馬光鎮天宮／提供）
雲林馬光鎮天宮「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會共有14個主題燈區，活動將自即日起至2月15日。（雲林馬光鎮天宮／提供）
雲林馬光鎮天宮「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會共有14個主題燈區，活動將自即日起至2月15日。（雲林馬光鎮天宮／提供）
雲林馬光鎮天宮「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會共有14個主題燈區，活動將自即日起至2月15日。（雲林馬光鎮天宮／提供）
雲林馬光鎮天宮「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會共有14個主題燈區，活動將自即日起至2月15日。（雲林馬光鎮天宮／提供）
雲林馬光鎮天宮「寅祥納福 福虎生豐」光雕燈會共有14個主題燈區，活動將自即日起至2月15日。（雲林馬光鎮天宮／提供）

燈會 花燈 發財金

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