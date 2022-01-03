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東京鐵塔台灣祭點亮「青天白日滿地紅」 台南國旗紅呼應

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
日本東京鐵塔台灣祭跨年場「21-22冬」，點亮中華民國國旗色彩，台南市觀旅局結合新光三越在電子牆面用國旗紅呼應。圖／台南市觀旅局提供
日本東京鐵塔台灣祭跨年場「21-22冬」，點亮中華民國國旗色彩，台南市觀旅局結合新光三越在電子牆面用國旗紅呼應。圖／台南市觀旅局提供

東京鐵塔台灣祭跨年場「21-22冬」正在日本東京鐵塔舉行，昨新年點燈，點亮中華民國國旗色彩展現台灣和日本間的友好情誼。與此同步，南市觀旅局也攜手新光三越台南新天地，於電子燈牆面點上一片日本紅，跨海將新年祝福傳遞給日本的朋友。

南市觀旅局長郭貞慧也受邀在點燈儀式上致詞，雖因疫情無法親自前往，她以寫信的方式由司儀於點燈儀式代誦致意。致詞內容寫著，使用於台南市徽的紅色，除了是新年的顏色，更是台灣與日本國旗共同的色彩，是台灣、台南與日本之間羈絆的象徵。同時紅色也代表面對疫情最需要得博愛與勇氣。期望透過這一面美麗的朱彩燈牆，將新年祝福與友邦之愛、戰勝新冠疫情的勇氣傳達給日本的民眾。

市長黃偉哲表示，日本是台南在各個領域的重要夥伴，與台南締盟城市有東北的青森縣、弘前市、仙台市、山形市、關東的日光市、水上町、近畿的滋賀縣、中部的加賀市、富士宮市，還有今年6月新締約的京都市，往後也會繼續增加。

對於此次呼應東京鐵塔點燈活動，黃偉哲說，2021是新冠肺炎第2年，在台灣辛苦抗疫之際，日本數度伸出援手，4度贈台疫苗，這次新光三越台南新天地所點亮的「紅」，不僅僅是新年喜慶的顏色，更代表台日之間互助互援之友誼與感謝。

台灣祭是由台灣祭執行委員會發起的活動，以台灣為主題，在展場上設置台灣知名小吃、占卜算命等台灣名物的攤位。自去年起，與南市觀光旅遊局攜手於活動會場宣傳台南觀光，並與台南普濟殿文史協會合作，將知名的普濟殿燈會手繪燈籠布在展場。此次「21-22冬」仍延續慣例，於會場裝飾普濟殿燈籠，讓日本朋友體驗台南春節的傳統燈會，過一個不一樣的日本新年。

相關活動網址如下：

台灣祭：https://www.taiwanfesta.com/202112-tokyotower/

台南米其林占星嘉年華：https://tainanfood-carnival.com/

台南購物節：https://tainanshopping.tw/

日本東京鐵塔台灣祭跨年場「21-22冬」，點亮中華民國國旗色彩。圖／台南市觀旅局提供
日本東京鐵塔台灣祭跨年場「21-22冬」，點亮中華民國國旗色彩。圖／台南市觀旅局提供
日本東京鐵塔台灣祭跨年場「21-22冬」，點亮中華民國國旗色彩，台南市觀旅局結合新光三越在電子牆面用國旗紅呼應。圖／台南市觀旅局提供
日本東京鐵塔台灣祭跨年場「21-22冬」，點亮中華民國國旗色彩，台南市觀旅局結合新光三越在電子牆面用國旗紅呼應。圖／台南市觀旅局提供

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