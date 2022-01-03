塵封23年竹崎觀音瀑布再現風華 試營運遊客嗨翻天

嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布，崖壁遠觀如觀音側身而立、手持淨瓶灑水得名，921地震前是全國知名景點，是4、5年級生年少約會、踏青、消暑和烤肉的熱門好去處，震災封閉長達23年，觀音瀑布風景區整修完成，元旦連假試營運，遊客體驗瀑布下喝咖啡，還有在地手路菜與手編草蜢、手作紙DIY等地方文化體驗。

1988年921地震後，嘉縣府、嘉邑行善團及阿里山國家風景區管理處攜手重建，挹注1.8億整建，委託在地文峰、金獅兩村組成觀音瀑布合作社經營，元旦連假試營運，推出1日秘境遊程，網路預約，每周五、六、日、一開放，每日限30名遊客，提供專人導覽及九人座小巴接送，帶遊客觀賞園區生態美景。

遊客先在文峰遊客中心若蘭市集報到，再到水道頭老街、溪心寮石鼓柴焙龍眼烘灶導覽、觀音瀑布園區導覽「瀑布底下喝咖啡」、手作草蚱蜢、金田園午餐、金獅紙寮導覽（紙寮遺址）、金獅品茗、手作紙驗，最後返回文峰市集，全程約7小時50分。

「重返觀音瀑布賞景，體驗在地手作文化，好棒喔！」許多4、5年級生遊客舊地重遊，感受深刻，年輕遊客體驗泌涼人心的飄谷雨，觀看悠遊山谷美景，處處驚喜。