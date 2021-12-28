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七股鹽山打造巨型財神公仔 「財神YAYA」祈財源廣進

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）與台鹽總經理陳世輝一起公布七股鹽山巨型公仔。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）與台鹽總經理陳世輝一起公布七股鹽山巨型公仔。記者吳淑玲／攝影

台南七股鹽山喜迎Q版「財神YAYA」巨型公仔今天亮相，台南市長黃偉哲及台鹽總經理陳世輝、雲嘉南風管處處長徐振能主持啓用。財神爺佇立鹽山，象徵滿山金銀元寶「鹽鹽不絕」意象，為園區增添財運亨通好兆頭。

黃偉哲表示，20201及2021年大家因為疫情都太苦悶了，看到財神爺就可以知道大家心中的願望，就是希望財源廣進，台灣和台南防疫成績做得好，歡迎大家過年期間來七股來台南觀光，來七股鹽山看財神爺祈求平安財源廣進。

台鹽總經理陳世輝、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、七股區長顏文穗、京麟立體雕塑企業社董事長王松冠、台鹽副總經理李杰翰及七股鹽場長李俊宏一起為活動揭開序幕。

現場由OA STUDIO舞團化身超人氣財神爺，融合銀白色鹽山天然地景，神霄絳闕彷若仙境，獻上醒獅高跳、吉星高照的超強氣場，為開幕洋溢光彩，帶來福虎生豐、財鹽廣進好彩頭。

陳世輝表示，七股鹽山是台灣最具代表性的鹽業文化據點，每年透過大型裝置藝術推廣豐富鹽業歷史與七股自然生態，是雲嘉南深具指標性活動之一。

他說，往年七股鹽山一年的遊客數有80萬，這兩年受到疫情的影響剩下5、60萬，期待疫情緩和以後逐漸回升能夠突破到百萬遊客，明年適逢台鹽公司創立70周年，傳承經典的同時，也要締造品牌永續傳奇，猶如鹽田白金歲月，歷久彌堅。

巨型財神公仔裝置高6公尺、寬5公尺的「財神YAYA」，是全台最大財神公仔，從台61線濱海公路遠遠就可以看到，逗趣福相開懷迎接民眾步步高升攻頂白金高峰，向財神許下財「鹽」滾滾新希望。

園區內特別設置「招財鑼、發財鼓」讓遊客敲鑼打鼓迎財神，還有「補財鹽 (源)」為鹽山鋪新鹽的互動體驗，搭配「促咪大紅包」、「元寶手拿板」財氣四溢，拍照趣味十足!門市內還有財神爺爺主題專區及DIY、遊客中心更規劃特色餐飲區，販售網紅推薦的台鹽鹽滷咖啡、鹹冰棒和膠原蛋白雪花鹽霜淇淋等。

今年園區特別推出財神爺加持的「發財水」，就是要讓大家感受2022財「鹽」滾滾、滿溢八方。「七股鹽山」園區主題活動和觀光資訊可洽服務專線06-7800511轉49或瀏覽七股網站

七股鹽山巨型公仔6公尺高Q版「財神丫A丫A」。記者吳淑玲／攝影
七股鹽山巨型公仔6公尺高Q版「財神丫A丫A」。記者吳淑玲／攝影
台鹽七股鹽山巨型公仔今天公布是Q版「財神丫A丫A」。記者吳淑玲／攝影
台鹽七股鹽山巨型公仔今天公布是Q版「財神丫A丫A」。記者吳淑玲／攝影
台鹽七股鹽山巨型公仔今天公布是Q版「財神丫A丫A」。記者吳淑玲／攝影
台鹽七股鹽山巨型公仔今天公布是Q版「財神丫A丫A」。記者吳淑玲／攝影

台南 疫情 黃偉哲

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