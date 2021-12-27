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嘉義火車站先「回復原貌」 候車廳農曆年前改造完成

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義火車站的月台指標重新改造。記者林伯驊／攝影
嘉義火車站的月台指標重新改造。記者林伯驊／攝影

近120年歷史的嘉義火車站配合台灣設計展，本埠設計團隊與台鐵合作，以「Back to the future」主軸，先用減法，摘除正門口斗大的嘉義車站4字招牌，卸下大廳牆面原本海報看板，露出窗樘、回復古蹟原貌，月台也整合指標，座椅全面換新；明年1月2日設計展結束後，改造候車室，整合服務中心及店鋪。

設計研究院指出，1933年嘉義火車站本體改建，有「全島第一摩登車站」的美名，長久使用後要簡化，先微改造，透過減法、服務設計，提升站務運作的效率，包括減去不必要的指標及物品，保留市定古蹟外觀及空間原有的特質，也讓月台方向明確、空間清爽。

嘉義火車站正門口的上方，原本6個招牌，包括台鐵標誌、嘉義車站的中英字樣，目前已全部拆掉，沒有招牌；大廳原本四面幾乎都掛海報、看板，有鐵路照片、政令宣導、民間廣告等，都拆下，呈現出原本壁面，擋到的窗戶也不會再被遮蔽，光線透進來。

月台裡面，第一月台原有各式不同椅子供旅客等車，換新一批；指標從多種顏色、款式，統一規格為黑底白字或白底黑字樣式。

設計研究院表示，下一步會改造候車廳，台鐵的便當門市會進駐，並整合旅遊服務中心及店鋪空間，活絡整個空間使用。

台鐵嘉義站站長呂素繁說，今進行更換第一月台的所有椅子，預計1月3日起，封閉整個候車室，屆時會先引導旅客進入月台候車，工程預計1月28日完工，會趕在農曆年前啟用。

來看設計展的旅客說，火車站內簡潔許多，原本就該長這樣；也有人說，沒比較原本樣貌，看不出來差這麼多，乾淨一點看起來較舒服。

嘉義火車站大廳透過減法，呈現原來模樣。記者林伯驊／攝影
嘉義火車站大廳透過減法，呈現原來模樣。記者林伯驊／攝影
嘉義火車站大廳摘除看板，牆面、窗戶不會再被遮住。記者林伯驊／攝影
嘉義火車站大廳摘除看板，牆面、窗戶不會再被遮住。記者林伯驊／攝影
嘉義火車站的月台指標，統一規格為白底黑字或黑底白字。記者林伯驊／攝影
嘉義火車站的月台指標，統一規格為白底黑字或黑底白字。記者林伯驊／攝影
嘉義火車站原本的外觀，字樣現已經拆除。圖／台灣設計研究院提供
嘉義火車站原本的外觀，字樣現已經拆除。圖／台灣設計研究院提供
嘉義火車站大廳原本的模樣。圖／台灣設計研究院提供
嘉義火車站大廳原本的模樣。圖／台灣設計研究院提供
嘉義火車站正門口上方的招牌字樣，現在已經拆除。圖／台灣設計研究院提供
嘉義火車站正門口上方的招牌字樣，現在已經拆除。圖／台灣設計研究院提供

嘉義 火車站

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