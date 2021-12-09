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阿拔泉山稜線步道啟用 晴天可遠眺雲嘉沿海和台灣海峽

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，沿山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收。圖／嘉縣府提供
嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，沿山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收。圖／嘉縣府提供

嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，步道自樟腦寮沿阿拔泉山稜線到三角點，沿著山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收，歡迎登山健行愛好者來此一遊。

文化觀光局去年向觀光局爭取「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫」，獲補助1840萬元修建，步道全長1470公尺，爬升366公尺（平均坡度約25%），依國家公園步道系統難度分級屬第2級。

民眾可從獨立山步道出發，繞行太紅公路（紅南坑往太平），再到阿拔泉山稜線步道下山，沿線有美麗山林自然生態，還能遠眺開闊的平原美景。

翁章梁、議長夫人黃瓊賢、鄉長曾亮哲、議員詹黃素蓮、何子凡、張貴忠、文觀局長許有仁、副局長李茂鍾與各界地方人士共同剪綵，許多登山客慕名而來，現場擺茶席、咖啡席給來賓享用，翁章梁帶眾人爬步道，邊欣賞美景，茶席品茗，享受愜意山色天光。

翁章梁說，嘉義最有名獨立山步道，現在阿拔泉山步道啟用，連結獨立山步道，建立稜線上，攀登難度有點高，坡度有點陡，但風景優美，對常來獨立山登山客，阿拔泉山步道可看到更多美景，歡迎鄉親來親近大自然，賞美麗山景，放鬆身心。

文觀局長許有仁說，2021嘉遊好步道專案，邀請尼克（台灣）、Allan（英國）、阮秋姮（越南）和吳俊星（印尼）等4名不同國籍網紅，透過華語、英語、越南語及印尼語等多語推廣方式，期盼除本地民眾來走步道，也讓更多新住民朋友前來，增添休閒樂趣。

嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，沿山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收。圖／嘉縣府提供
嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，沿山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收。圖／嘉縣府提供
嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，沿山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收。圖／嘉縣府提供
嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，沿山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收。圖／嘉縣府提供
嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，沿山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收。圖／嘉縣府提供
嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，沿山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收。圖／嘉縣府提供
嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，沿山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收。圖／嘉縣府提供
嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，沿山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收。圖／嘉縣府提供
嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，沿山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收。圖／嘉縣府提供
嘉義縣竹崎鄉緞繻村阿拔泉山稜線步道，上午由縣長翁章梁、鄉長曾亮哲等來賓剪綵啟用，沿山稜線修築，視野極佳，晴天最遠可眺望嘉雲沿海及台灣海峽，美不勝收。圖／嘉縣府提供

翁章梁 印尼

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