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阿里山懷舊森鐵特富野古道橋梁整修完成 明天重新開放

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山懷舊森鐵特富野古道橋梁整修完成，明天重新開放。圖／嘉義林區管理處提供
阿里山懷舊森鐵特富野古道橋梁整修完成，明天重新開放。圖／嘉義林區管理處提供

副總統賴清德4月24日邀ＡＩＴ處長酈英傑等駐台代表，走訪林務局委託台灣千里步道協會規畫的「山海圳國家級綠道」其中一段，嘉義阿里山鄉特富野古道，因部分邊坡土壤流失掏空及橋梁破舊，嘉義林區管理處封閉整修，完成補強古道橋樑支撐，明天重新開放。

林管處說，受民眾歡迎的特富野古道，全長6.32公里，步道0K至3.75K共有13座橋梁較為平坦，後段是陡下的枕木階梯，原預定封閉整修至明年8月止，修繕橋梁、休憩亭、路堤步道，並新設跳石步道及替代路線等。

後因考量現場不適宜較大機具進場擾動，基於維護古道自然風貌，決定暫停工程，補強古道既有橋樑支撐，明天重新開放，請遊客依橋梁乘載限制標示通行，林管處將在調整設計另案發包整修施工時，提前公告施工區段封閉作業期間，請民眾注意配合。

嘉義林管處指出，特富野古道是國家級自然步道，也是山海圳國家綠道重要路段，原為日治時期為採伐阿里山地區檜木，築成阿里山鐵路支線「水山線」，用於運送珍貴紅檜、台灣扁柏。

民國90年林管處將古道整建成休閒登山健行步道，沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，景緻優美，兼具歷史遺跡，大受歡迎。

林管處提醒民眾，山區氣溫較低，應注意保暖，落實無痕山林，垃圾帶下山，戶外活動仍需配合中央流行疫情指揮中心全國疫情警戒規定。有關自然步道等相關景點、交通等旅遊資訊，可上台灣山林悠遊網網站查詢。

阿里山懷舊森鐵特富野古道橋梁整修完成，明天重新開放。圖／嘉義林區管理處提供
阿里山懷舊森鐵特富野古道橋梁整修完成，明天重新開放。圖／嘉義林區管理處提供

阿里山 嘉義 疫情

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