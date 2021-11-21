虎尾美人樹大道不僅白天美 夜晚像「花燈」更迷人

被網友譽為偽出國賞櫻最佳去處的雲林縣虎尾美人櫻大道，花已開始盛開，沿著溝渠的花道，依舊美麗，虎尾鎮公所配合開辦兩周的「深秋美人宴」，首日就吸引人潮，白天櫻花嬌艷「天然美」，晚上依舊可以賞花，花道打燈通亮，增添些許「人工美」，有人當作是「花燈」，夜探櫻花道，也別有一番浪漫樂趣。

虎尾美人樹大道愈夜愈美麗，想體驗美人樹的萬千風情，晚上可試著走一趟夜裡的美人花道，將有不同感受，虎尾鎮長丁學忠說，白天被粉紅花瓣溫柔圈粉的美人花道，紅花綠葉襯托不凡的「天然美」，由於花季長達兩周以上，今年特也增加了夜間賞花體驗。