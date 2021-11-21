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虎尾美人樹大道不僅白天美 夜晚像「花燈」更迷人

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾美人樹花道白天穿著和服漫步，體驗偽出國，是賞櫻最佳去處。記者蔡維斌／攝影
虎尾美人樹花道白天穿著和服漫步，體驗偽出國，是賞櫻最佳去處。記者蔡維斌／攝影

被網友譽為偽出國賞櫻最佳去處的雲林縣虎尾美人櫻大道，花已開始盛開，沿著溝渠的花道，依舊美麗，虎尾鎮公所配合開辦兩周的「深秋美人宴」，首日就吸引人潮，白天櫻花嬌艷「天然美」，晚上依舊可以賞花，花道打燈通亮，增添些許「人工美」，有人當作是「花燈」，夜探櫻花道，也別有一番浪漫樂趣。

虎尾美人樹大道愈夜愈美麗，想體驗美人樹的萬千風情，晚上可試著走一趟夜裡的美人花道，將有不同感受，虎尾鎮長丁學忠說，白天被粉紅花瓣溫柔圈粉的美人花道，紅花綠葉襯托不凡的「天然美」，由於花季長達兩周以上，今年特也增加了夜間賞花體驗。

丁學忠說，晚上可欣賞打上絢爛燈光的美人樹，光影花樹別有一番美感，投射燈打在紅花上，更顯嬌麗，流蘇般的小燈海把花道打扮成不同風貌，即日起到11月28日，每晚18點至22點，虎尾建成路美人樹大道，歡迎一起來夜賞美人樹，體驗夜花的浪漫。民眾可Google搜尋虎尾美人樹大道即可找到。

花人樹下還有彩麗燈框可供打卡。記者蔡維斌／翻攝
花人樹下還有彩麗燈框可供打卡。記者蔡維斌／翻攝
虎美人樹花道除白天賞花，晚上也可漫步賞「花燈」，打光的美人樹，別有一番景緻。記者蔡維斌／翻攝
虎美人樹花道除白天賞花，晚上也可漫步賞「花燈」，打光的美人樹，別有一番景緻。記者蔡維斌／翻攝
花人花道也有燈的裝置藝術，頗有燈會的美意。記者蔡維斌／翻攝
花人花道也有燈的裝置藝術，頗有燈會的美意。記者蔡維斌／翻攝
虎尾美人櫻花道已逐漸盛開，預計未來兩周花量更多，正是賞花的好季節。記者蔡維斌／攝影
虎尾美人櫻花道已逐漸盛開，預計未來兩周花量更多，正是賞花的好季節。記者蔡維斌／攝影
虎尾美人櫻花道已逐漸盛開，預計未來兩周花量更多，正是賞花的好季節。記者蔡維斌／攝影
虎尾美人櫻花道已逐漸盛開，預計未來兩周花量更多，正是賞花的好季節。記者蔡維斌／攝影

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