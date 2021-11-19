邊吃邊賞古蹟！台南古都國際半程馬拉松明年3月開跑

台南古都國際半程馬拉松將在明年3月6日於台南市政府永華市政中心西拉雅廣場開跑，今年因疫情影響停辦，約有8千名以上跑友保留名額到明年賽事，此次報名將到11月30日截止，跑友比賽過程中可一邊欣賞古蹟、景點。

教育局長鄭新輝表示，台南古都國際半程馬拉松賽是市府、台南市體育總會及台灣港務公司舉辦的經典馬拉松賽事，賽事組別包括21公里半程馬拉松組、10公里路跑組及5公里健康休閒組。

半程馬拉松沿途將經過司法博物館、台南市美術館2館、原台南神社事務所忠義國小圖書館、孔廟文化園區、原台南愛國婦人會館、台灣府城大南門、原台南市長官邸、安平港、漁光島、億載金城（二鯤鯓砲台）、林默娘公園、港濱歷史公園、札哈木原住民公園、大魚的祝福、台南運河等15處景點，並將跑進平日管制出入的安平港，讓跑友一次滿足歷史人文及無敵海景的視覺饗宴。另外，市府也規畫賽道服務及豐富的美食補給。

體育處表示，台南古都國際半程馬拉松開放報名至11月30日晚間11時59分，相關報名資訊可到「台南古都國際半程馬拉松」粉絲頁(https://www.facebook.com/tainanhalfmarathon)查詢。