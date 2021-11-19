快訊

第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

邊吃邊賞古蹟！台南古都國際半程馬拉松明年3月開跑

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南古都國際半程馬拉松明年3月6日開跑。圖／擷取自台南古都國際半程馬拉松粉絲頁
台南古都國際半程馬拉松明年3月6日開跑。圖／擷取自台南古都國際半程馬拉松粉絲頁

台南古都國際半程馬拉松將在明年3月6日於台南市政府永華市政中心西拉雅廣場開跑，今年因疫情影響停辦，約有8千名以上跑友保留名額到明年賽事，此次報名將到11月30日截止，跑友比賽過程中可一邊欣賞古蹟、景點。

教育局長鄭新輝表示，台南古都國際半程馬拉松賽是市府、台南市體育總會及台灣港務公司舉辦的經典馬拉松賽事，賽事組別包括21公里半程馬拉松組、10公里路跑組及5公里健康休閒組。

半程馬拉松沿途將經過司法博物館、台南市美術館2館、原台南神社事務所忠義國小圖書館、孔廟文化園區、原台南愛國婦人會館、台灣府城大南門、原台南市長官邸、安平港、漁光島、億載金城（二鯤鯓砲台）、林默娘公園、港濱歷史公園、札哈木原住民公園、大魚的祝福、台南運河等15處景點，並將跑進平日管制出入的安平港，讓跑友一次滿足歷史人文及無敵海景的視覺饗宴。另外，市府也規畫賽道服務及豐富的美食補給。

體育處表示，台南古都國際半程馬拉松開放報名至11月30日晚間11時59分，相關報名資訊可到「台南古都國際半程馬拉松」粉絲頁(https://www.facebook.com/tainanhalfmarathon)查詢。

台南 馬拉松 體育

延伸閱讀

南市身障運引燃聖火 為明年全國賽備戰

競速溜冰雙金寶貝楊合貞返國休養 也祝南市長早日康復

台南校廚團拿金獎 堅持煮出冠軍美味的態度備午餐

台南全民趣味運動嘉年華 市議會帶頭表率給獎金

相關新聞

好神！連擲7個聖筊 彰化南瑤宮擇定明年笨港進香期程

彰化南瑤宮為迎接明年「南瑤宮壬寅年笨港進香」活動，今天上午舉行擲筊擇日（筊筶）儀式，罕見地連續擲出7個「聖杯」，擇定明天...

雲林議會小辣椒「罰站官員」戰上男議員 議長勸和調解

雲林縣議會正逢總質詢期間，近日在內部延燒的「議員罰站官員」事件，今再度登上議事殿堂；時代力量議員廖郁賢今在質詢前提及該事...

鐵路高架化...居民憂拆遷後沒地方住 市府爭取進住社宅

嘉義市鐵路高架化計畫日前向沿線居民舉行說明會，說明會上沒有敍明以後如何安置拆遷戶，尤其居住於後驛里小副瀨、小澎湖聚落的2...

鹽水溪沿岸第5座 台南爭取前瞻2.98億元蓋鹽洲抽水站

台南市為解決永康鹽行地區水患，積極向內政部營建署爭取前瞻基礎建設計畫經費並獲核定補助2.98億元，辦理永康區鹽洲抽水站新...

南台科大協助台南市府推動食安 下午展示成果優良產品

南台科大下午舉行台南市食品安全衛生管理體系計畫成果發表會，展示產學計畫成果，表揚優良示範廠商合成豆腐，希望鼓勵更多食品業...

台南輔具租費不同調 這3處要保證金加月租 其他免費

台南市有3處輔具中心、38處二手輔具資源站，租賃方式卻不同調，輔具中心要收費，二手輔具資源站為免費租借，讓許多民眾霧煞煞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。