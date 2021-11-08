快訊

國道一號3車連環撞 4人骨折、擦挫傷送醫

59萬即期疫苗引爭議 陳時中爆：原本要送160萬劑來！揭婉拒原因

關子嶺風景區新景點 台灣木材故事館今開館

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
走入屋內有濃郁檜木與樟木香氣，令人心曠神怡。圖／嘉義林管處提供
走入屋內有濃郁檜木與樟木香氣，令人心曠神怡。圖／嘉義林管處提供

台南白河關子嶺風景區增添旅遊新景點，林務局嘉義林管處在關子嶺關嶺公園對面，投入逾900萬元修復原有日式建築，打造「臺灣木材故事館」今天開幕，因修復過程頗具巧思，預料吸引不少遊客造訪。

「臺灣木材故事館」原為林務局嘉義林管區辦公廳舍、員工宿舍，民國35年完成，為木造平房，具有濃郁日式木構風格，室內面積約60坪，隨著林務局業務調整及建物逐漸老舊傾頹而長期深鎖，3年前嘉義林管處爭取經費逾900萬元，2年前完成修復，名為「臺灣木材故事館」，有業者爭取租用咖啡屋，林管處評估後決定回歸推廣業務本業，已招募逾70名志工。

「臺灣木材故事館」以「木、器、具」為設計元素，透過設計巧思創作國產材家具、家飾等，展現台灣國產材木質精美的獨特工藝，步入屋內，就有撲鼻的檜木與樟木木材香氣，今啟用典禮邀請由林務局組長張偉顗、嘉義林管處長張岱、西拉雅國家風景區管理處長許主龍等人剪綵。

「材料尋找，是修復最嚴峻的挑戰。」嘉義林管處說，修復過程須符合建物本身特色，挑選一些檜木等材料更是一再斟酌，參酌專家、學者意見逐一克服，看到新建物啟用很欣慰。

張岱表示，近年來林務局致力於永續林業與國產材利用推廣，透過鼓勵消費者支持愛用國產木竹材製品。「臺灣木材故事館」展示14種國產材，多為市面上能買到的材料，特別將大家耳熟能詳的台灣針葉五木、台灣闊葉五木展示於館內，透過實體木材供民眾近距離觸摸，從樹苗成長至樹木歷經台灣土地歲月洗練，成為手中温暖木材，讓遊客對台灣木材有更多認識。

台灣木材故事展，開放時間為周二上午9點至下午4點，更多訊息可上網瀏覽林務局嘉義林區管理處https://chiayi.forest.gov.tw。

台南白河關子嶺風景區增添旅遊新景點，林務局嘉義林管處「臺灣木材故事館」今天開幕。記者謝進盛／攝影
台南白河關子嶺風景區增添旅遊新景點，林務局嘉義林管處「臺灣木材故事館」今天開幕。記者謝進盛／攝影
「臺灣木材故事館」今天起開幕，屋內擺設具巧思。記者謝進盛／攝影
「臺灣木材故事館」今天起開幕，屋內擺設具巧思。記者謝進盛／攝影

嘉義

延伸閱讀

新冠疫情重創國家風景區 大鵬灣去年遊客數銳減93.14%

五星級山屋天池山莊爆爭議 林務局與高山協作互控

木條夾藏400公斤海洛因磚 印標「一帆風順」...新北警笑了

免費體驗！台南市水域遊憩體驗本周六虎頭埤風景區登場

相關新聞

影／訪全台最美古蹟市場 蘇貞昌送台南6000萬大紅包

行政院長蘇貞昌下午參觀有「全台最美古蹟市場」封號的台南市定古蹟「西市場」，當場送上5890萬元的大紅包，讓古蹟周邊老舊市...

立冬過後氣溫稍降 台南善化草莓園區開花結果期待豐收

立冬過後氣溫稍微降低，有民眾想到草莓收成季節近了，今天跑到台南善化觀光草莓園區，發現草莓才開花部分剛開始結果，業者表示，...

關子嶺風景區新景點 台灣木材故事館今開館

台南白河關子嶺風景區增添旅遊新景點，林務局嘉義林管處在關子嶺關嶺公園對面，投入逾900萬元修復原有日式建築，打造「臺灣木...

雲縣防疫旅館預約快滿 衛局再媒合增68房因應

明年1月31日農曆除夕，將有一波春節返國潮，雲林縣防疫旅館春節訂房率已有9成8，縣府衛生局今天表示，將再新增68間房，訂...

嘉市貨轉中心開發進帳3億 聯外排水差一步能開工

嘉義市果菜市場西側、與國道一號之間的「貨物轉運中心」開發案，已完成整地，除地主領回的土地，另「抵費地」分20筆完成標售，...

台南公車再出包 輪椅女孩雪莉Po文司機罵她不會開輪椅

繼9月有輪椅族搭乘台南市公車因為斜坡設置不當，造成輪椅被拋飛，粉絲有10萬多人的網紅「輪椅女孩雪莉」昨天在臉書上反應自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。