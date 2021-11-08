關子嶺風景區新景點 台灣木材故事館今開館

台南白河關子嶺風景區增添旅遊新景點，林務局嘉義林管處在關子嶺關嶺公園對面，投入逾900萬元修復原有日式建築，打造「臺灣木材故事館」今天開幕，因修復過程頗具巧思，預料吸引不少遊客造訪。

「臺灣木材故事館」原為林務局嘉義林管區辦公廳舍、員工宿舍，民國35年完成，為木造平房，具有濃郁日式木構風格，室內面積約60坪，隨著林務局業務調整及建物逐漸老舊傾頹而長期深鎖，3年前嘉義林管處爭取經費逾900萬元，2年前完成修復，名為「臺灣木材故事館」，有業者爭取租用咖啡屋，林管處評估後決定回歸推廣業務本業，已招募逾70名志工。

「臺灣木材故事館」以「木、器、具」為設計元素，透過設計巧思創作國產材家具、家飾等，展現台灣國產材木質精美的獨特工藝，步入屋內，就有撲鼻的檜木與樟木木材香氣，今啟用典禮邀請由林務局組長張偉顗、嘉義林管處長張岱、西拉雅國家風景區管理處長許主龍等人剪綵。

「材料尋找，是修復最嚴峻的挑戰。」嘉義林管處說，修復過程須符合建物本身特色，挑選一些檜木等材料更是一再斟酌，參酌專家、學者意見逐一克服，看到新建物啟用很欣慰。

張岱表示，近年來林務局致力於永續林業與國產材利用推廣，透過鼓勵消費者支持愛用國產木竹材製品。「臺灣木材故事館」展示14種國產材，多為市面上能買到的材料，特別將大家耳熟能詳的台灣針葉五木、台灣闊葉五木展示於館內，透過實體木材供民眾近距離觸摸，從樹苗成長至樹木歷經台灣土地歲月洗練，成為手中温暖木材，讓遊客對台灣木材有更多認識。