快訊

東北風增強加午後熱對流旺盛 北北基等7縣市大雨特報

高醫、阮綜合醫院紛表態 包下城中城大火傷患健保以外醫療費

來台南花五倍券！新營甜蜜蜜節、德元埤荷蘭風車節登場

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新營甜蜜節今天登場。圖／市府提供
台南新營甜蜜節今天登場。圖／市府提供

台南「新營甜蜜節」今、明兩天新營鐵道文化園區登場，上午缺席舞團帶來歡樂的七彩小丑表演歌舞秀為活動揭開序幕，現場充滿了甜蜜、童趣的氛圍，活動將一連熱鬧兩天至17日下午5點；德元埤荷蘭村風車節」今天也開幕，宣告風車節正式開始，荷蘭在台辦事處譚敬南代表亦率隊參與此次活動，充分展現「荷蘭周」的風情。

黃偉哲表示，趁著本周末天氣好，可以看見許多父母帶著家中孩童來到新營甜蜜節遊玩，而且很多家長手裡家還拿著振興五倍券，可見新營甜蜜節的舉辦不僅提供民眾休閒遊憩的去處，讓大家進一步深入認識新營鐵道歷史與糖業文化之外，另一面也同時帶動消費，提振經濟。

觀旅局長郭貞慧指出，市集每天至少30攤特色攤商並設有DIY區，由師傅現場教學親手製作棉花糖與古早味椪糖，也有至少4組街頭藝人輪番演出，邀請Coser與現場民眾互動，還有「蜜室逃脫」戶外逃脫解謎遊戲、尋找「甜」「蜜」免費兌換冰棒（姓名有「甜蜜」同音者，活動兩天可免費兌換台糖冰棒）、「尋尋蜜蜜」集點活動，可至新營29家合作店家消費集章。

郭貞慧說，現在只要使用振興五倍券在台南合作81家旅宿住一晚，還可免費再送一晚，還可獲得好康券，直接享食、宿、遊、購、行超過600種以上的優惠，最高可節省旅費3000元；使用好康券還可抽由松下電子贊助總價值近65萬元的10台家電；在台南消費滿100元可至台南購物節網站登錄發票，最大獎1戶三房的房子、進口汽車，還有上百個小家電獎品。

台南德元埤荷蘭村風車節今天開幕，宣告今年風車節正式開始，市長黃偉哲與荷蘭在台辦事處代表譚敬南親切互動，除贈台南的農特產品作為城市行銷，並邀請他到關子嶺的泥漿溫泉享受泡湯；譚代表也熱情回贈荷蘭琴酒、荷蘭食譜、台夫特蘭瓷花瓶，以作交誼。

觀旅局表示，風車節今年規劃「Revive-未來‧希望」展區，以各種大型互動作品及特色風車造景藝術，營造生命的活力；並以「Revive-即刻‧復甦」串連「荷蘭周」、「牛奶周」、「萬聖周」及「風車周」各主題周活動，提供當週應景節目、遊戲、表演及主題市集。

搭配五倍券振興方案，台南市府在各區辦理多項活動及遊程，除德元埤荷蘭村風車節、新營甜蜜節、還有台南關子嶺溫泉美食節，以及將在10月23日場的登2021台南將軍吼音樂節等活動。

台南新營甜蜜節今天登場。圖／市府提供
台南新營甜蜜節今天登場。圖／市府提供
台南新營甜蜜節今天登場。圖／市府提供
台南新營甜蜜節今天登場。圖／市府提供
德元埤荷蘭村風車節今天開幕，荷蘭在台辦事處代表譚敬南（左）率隊參加，充分展現「荷蘭周」的風情
德元埤荷蘭村風車節今天開幕，荷蘭在台辦事處代表譚敬南（左）率隊參加，充分展現「荷蘭周」的風情

荷蘭 台南 溫泉 五倍券

延伸閱讀

黃偉哲為高雄城中城大火展現「兄弟情」 捐一月所得

影／人命不可打折 黃偉哲：大樓不論年份一律採現行法規

高雄城中城大火 台南1個月內將完成50棟大樓安檢

高雄城中城大火／台南列管50棟複合大樓 5消防設備不符

相關新聞

台南好天氣湧人潮 商家：逐漸恢復疫情前熱鬧

台南市今天風和日麗，安平漁光島、觀夕平台等濱海區都吸引戲水及海上運動人潮。中西區國華街等美食商圈人潮不如國慶連假，但知名...

台20線假日重機揪團出遊噪音擾民 新化警攔查11件違規

台20線筆直寬敞，假日常有許多改裝車輛、大型重機熱愛跑山經過，台南新化警分局因應交通安全月，今天上午針對大型重機車經常出...

南鯤鯓代天府新建文化美術館 南紡董座侯博明捐1.5億元

國定古蹟全國王爺總廟南鯤鯓代天府，原有的鯤瀛文化藝術館空間不足，將斥資新建文化藝術館，因應大型展覽及存放廟方典藏的文物作...

影／歡喜入厝圓夢 善種子義工團為布袋鎮貧困家庭蓋新居

「謝謝你們幫我們圓夢！」嘉義縣布袋鎮邱姓男子受雇養豬，收入微薄，與妻子養育9歲、3歲共2名幼子，長子自閉症，還要照顧老父...

台南資源回收物爆量堆滿場遭批 環局：10月底前清運完畢

受疫情影響，外帶外送、網購成消費方式，資源回收量暴增，台南市環保局今天表示，自疫情嚴峻以來盡全力處理，仍趕不及增加速度，...

老人家的城市創藝！台南國宅社區用種子打造都市欉林

已連續3年獲選為環保小學堂的台南市南區國宅社區發展協會，用心耕耘種子學堂，為社區打造出兼具活力與生態的景象，走入活動中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。