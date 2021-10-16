來台南花五倍券！新營甜蜜蜜節、德元埤荷蘭風車節登場

台南「新營甜蜜節」今、明兩天新營鐵道文化園區登場，上午缺席舞團帶來歡樂的七彩小丑表演歌舞秀為活動揭開序幕，現場充滿了甜蜜、童趣的氛圍，活動將一連熱鬧兩天至17日下午5點；德元埤荷蘭村風車節」今天也開幕，宣告風車節正式開始，荷蘭在台辦事處譚敬南代表亦率隊參與此次活動，充分展現「荷蘭周」的風情。

黃偉哲表示，趁著本周末天氣好，可以看見許多父母帶著家中孩童來到新營甜蜜節遊玩，而且很多家長手裡家還拿著振興五倍券，可見新營甜蜜節的舉辦不僅提供民眾休閒遊憩的去處，讓大家進一步深入認識新營鐵道歷史與糖業文化之外，另一面也同時帶動消費，提振經濟。

觀旅局長郭貞慧指出，市集每天至少30攤特色攤商並設有DIY區，由師傅現場教學親手製作棉花糖與古早味椪糖，也有至少4組街頭藝人輪番演出，邀請Coser與現場民眾互動，還有「蜜室逃脫」戶外逃脫解謎遊戲、尋找「甜」「蜜」免費兌換冰棒（姓名有「甜蜜」同音者，活動兩天可免費兌換台糖冰棒）、「尋尋蜜蜜」集點活動，可至新營29家合作店家消費集章。

郭貞慧說，現在只要使用振興五倍券在台南合作81家旅宿住一晚，還可免費再送一晚，還可獲得好康券，直接享食、宿、遊、購、行超過600種以上的優惠，最高可節省旅費3000元；使用好康券還可抽由松下電子贊助總價值近65萬元的10台家電；在台南消費滿100元可至台南購物節網站登錄發票，最大獎1戶三房的房子、進口汽車，還有上百個小家電獎品。

台南德元埤荷蘭村風車節今天開幕，宣告今年風車節正式開始，市長黃偉哲與荷蘭在台辦事處代表譚敬南親切互動，除贈台南的農特產品作為城市行銷，並邀請他到關子嶺的泥漿溫泉享受泡湯；譚代表也熱情回贈荷蘭琴酒、荷蘭食譜、台夫特蘭瓷花瓶，以作交誼。

觀旅局表示，風車節今年規劃「Revive-未來‧希望」展區，以各種大型互動作品及特色風車造景藝術，營造生命的活力；並以「Revive-即刻‧復甦」串連「荷蘭周」、「牛奶周」、「萬聖周」及「風車周」各主題周活動，提供當週應景節目、遊戲、表演及主題市集。